La Diputación de Málaga aprueba una inyección económica de 31 millones de euros a los municipios de la provincia en la sesión plenaria ordinaria de enero de 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha dado luz verde por unanimidad en su primera sesión del año a dos planes de asistencia económica dotados en total con 31 millones de euros para los municipios de la provincia.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que la institución provincial arranca el año con una muy buena noticia para los ayuntamientos, porque se trata de una inyección económica muy importante, como fondos incondicionados, para que puedan hacer frente a los gastos más necesarios en los municipios.

Salado ha subrayado que la Diputación es una institución que tiene como uno de sus pilares la defensa del municipalismo. "Por eso, además de contribuir a vertebrar la provincia, estamos al servicio de las ciudades y los pueblos, especialmente los más pequeños. Y no cabe duda de que la mejor manera de potenciar la autonomía de los municipios es dotarlos de los recursos que necesitan", ha añadido.

Por un lado, se ha aprobado inicialmente un plan por importe de 14.149.868,80 euros para municipios menores de 25.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas (ELA) de la provincia (Bobadilla-Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar). Esta cantidad corresponde a las asignaciones que 83 pueblos y las dos ELA han solicitado como fondos incondicionados dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (Concertación).

Francisco Salado ha indicado que se trata de cantidades para equilibrar las tesorerías municipales, por lo que los ayuntamientos pueden destinar el dinero a cubrir sus prioridades y a hacer frente a problemas urgentes que tengan que atender, bien sean gastos corrientes o inversiones.

Y, por otra parte, se ha aprobado también inicialmente otro plan dotado con 17 millones de euros, que se distribuirá entre los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia.

Los fondos se repartirán proporcionalmente por tramos entre los municipios según su número de habitantes. Así, las 17 localidades que cuentan con hasta 500 habitantes recibirán 100.000 euros; las 13 que se sitúan entre 501 y 1.000 habitantes, 120.000 euros; las 18 que van de 1.001 a 2.000 habitantes, 130.000 euros. Y esas cantidades se van incrementando progresivamente hasta llegar a la cuantía máxima, de 400.000 euros, para las dos localidades con más de 100.000 habitantes (Málaga y Marbella).

De esta forma, de los 17 millones de euros, 12.010.000 euros se destinan a los municipios menores de 25.000 habitantes (70,65%) y 4.990.000 euros (29,35%) a los mayores de 25.000 habitantes.

En este caso, son fondos para financiar preferentemente la ejecución de obras o inversiones y hasta un máximo del 50% de la ayuda recibida puede dedicarse a gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios.