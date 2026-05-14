La Diputación de Málaga colabora con el concurso de pintura 'Ventanas al Arte y al Moscatel de la Axarquía'

La marca promocional de la Diputación de Málaga Sabor a Málaga colabora de nuevo con el ‘Concurso de Pintura Ventanas al Arte y al Moscatel de la Axarquía’. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La marca promocional de la Diputación de Málaga Sabor a Málaga colabora de nuevo con el 'Concurso de Pintura Ventanas al Arte y al Moscatel de la Axarquía', que premiará a las tres mejores obras que se presenten y que estén relacionadas con la uva, la uva pasa y el vino moscatel de Alejandría, de la Axarquía, así como a las tareas que se realizan en el viñedo, los paseros, el lagar, las bodedas, los pueblos del territorio Sipam, sus entornos y su cultura.

Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Moscatel, con el apoyo de la Diputación de Málaga, delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga y los ayuntamientos de Iznate, Cómpeta, Moclinejo, Almáchar, El Borge, Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía, Cooperativas Paseras de La Axarquía (U.C.O.P.A.X.A.) y Bodega A. Muñoz Cabrera (Dimobe, S.L.).

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial Sagrario Molina, junto José María Bergillos, secretario general de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga; Antonio Yuste, alcalde de Almáchar y Pepa Gámez, portavoz de la Asociación Moscatel. Se ha contado con la presencia de representantes municipales de Iznate, Almáchar, El Borge, Moclinejo y Cómpeta, Juan Muñoz, gerente de vinos y bodegas DIMOBE y Juan Gámez de la Asociación Moscatel.

Sagrario Molina ha afirmado que "hablar de Moscatel es hablar de historia, de tradición, de paisaje y de cultura. Es hablar del esfuerzo de tantas generaciones que han cultivado nuestros viñedos y han convertido este producto en un símbolo para nuestra provincia". "Con este concurso abrimos una ventana al talento de nuestros artistas, ofreciendo un espacio donde la pintura pueda dialogar con nuestras raíces, con nuestros pueblos y con el patrimonio vitivinícola que tanto nos representa", ha añadido.

Por su parte, Antonio Yuste, ha explicado que este concurso nació hace cinco años de la mano de la Asociación Moscatel con motivo de la concesión del Sipam y es una "buena iniciativa para promocionar nuestro territorio. Hay un trabajo bonito, la Asociación trabaja para que el SIPAM se conozca cada vez más y lo están consiguiendo".

Asimismo ha indicado que hay una media de 35-40 obras presentadas cada año a este concurso y ha agradecido la labor de difusión de la asociación por redes sociales y escuelas de pintura de la provincia de Málaga. Actualmente, ha informado, hay en Almáchar una exposición con las obras que han ganado en concursos anteriores y que pasará por otros municipios.

Por su parte, José María Bergillos, también ha agradecido a la Asociación Moscatel por "visibilizar las tradiciones, la cultura y en torno al sistema productivo del viñedo Moscatel". "Es un concurso exitoso y desde la Consejería de Agricultura tenemos la fortuna de acompañaros con el premio 'Gusto del Sur'.

Finalmente, Pepa Gámez ha hecho hincapié en que desde el primer momento la Asociación Moscatel consiguió apoyo institucional de todos los colores políticos, "y esto se ha notado en la historia del SIPAM y del concurso"

Las obras podrán entregarse del 13 de julio al 3 de agosto de 2026 de lunes a viernes en el Ayuntamiento de Iznate de 11,00 a 14,00 horas y serán expuestas en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Iznate el 1 de agosto para la selección de las 50 participantes.

Posteriormente, para su disfrute por parte del público, formarán parte de una muestra itinerante que comenzará en la Fiesta de la Uva Moscatel de Iznate (8 de agosto), en la Noche del Vino de Cómpeta (15 de agosto), en la Fiesta del Ajoblanco de Almáchar (5 de septiembre), en la Fiesta de Viñeros de Moclinejo (13 de septiembre, la Fiesta de la Pasa de El Borge (20 de septiembre) para culminar en el Mercado Moscate de Almáchar el 8 de noviembre, donde se elegirá al ganador. Estas fiestas en total congregan a más de 20.000 visitantes.

En cuanto a los premios, el primero, 'Territorio Sipam', está dotado de 2.000 euros y el segundo premio, 'Gusto del Sur' de la Junta de Andalucía, de 1.500 euros. Ambos estarán decididos por un jurado. Sin embargo, el premio del público 'Sabor a Málaga', dotado de 1.000 euros, estará decidido por el público, que depositará su voto con el nombre de la obra elegida mientras estén expuestas en cada municipio.

BASES

En el concurso podrá participar cualquier persona física mayor de edad, cualquiera que sea su nacionalidad y que no haya obtenido el primer premio en la anterior edición. No se admitirán cuadros cuya temática se refiera a otras zonas fuera de la Axarquía o las uvas de otras regiones. La técnica a utilizar es libre y se puede presentar solo una obra por autor, incluso menores de 16 y 17 años con autorización de su padre, madre o tutor.

La obra a presentar deberá ser única y original, no haber sido presentada con anterioridad a ningún otro concurso y la medida establecida será de 81cm x 65cm en vertical u horizontal.

No se admitirán obras protegidas con cristal, ni cualquier otro material y la obra estará enmarcada con un junquillo, cuya anchura no superará los 3 centímetros. Asimismo, deberá titularse con un lema o título e ir acompañada de un sobre con los datos del autor.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Moscatel de Almáchar, y los cuadros resultantes formarán parte de la colección Ventanas al Arte y al Moscatel de la Axarquía en Málaga. Todos los detalles se podrán consultar en el Facebook de la Asociación Moscatel.