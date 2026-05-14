La JEZ incoa expediente sancionador al Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) tras publicitar la visita de Feijóo a la feria

Cartel publicado en Facebook por el Ayuntamiento de La Carolina sobre el encendido del alumbrado de la Feria de Mayo. - EUROPA PRESS

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de La Carolina (Jaén) ha acordado "incoar expediente sancionador" al Ayuntamiento de este municipio tras las denuncias recibidas sobre la publicación desde las redes sociales municipales de la visita "institucional" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En concreto, se ha anunciado su presencia este jueves en la feria, de cuya inauguración aparece como "protagonista".

La resolución, fruto de las denuncias presentadas desde Por Andalucía y el PSOE y consultada por Europa Press, requiere al Consistorio y al alcalde, Cristóbal Pérez (PP), "la retirada de cualquier publicación en redes sociales en las que se vincule directa o indirectamente la Feria de Mayo de La Carolina con la presencia del dirigente" 'popular'.

Además, apercibe al Ayuntamiento "de que la utilización de eventos públicos como medio directo o indirecto para inducir el voto de los electores podría dar lugar a la incoación de un expediente sancionador en virtud de lo dispuesto en el artículo 50.2 de la Loreg" --Ley Orgánica del Régimen Electoral General--.

Finalmente, desde la Junta Electoral de Zona se acuerda "incoar expediente sancionador por los hechos relatados en los escritos presentados".

Contra esta resolución, acordada por mayoría de votos, cabe la interposición de recurso ante JEZ en el plazo de 24 horas siguientes al de su notificación, que será resuelto por la Junta Electoral Provincial.

Tanto Por Andalucía como el PSOE denunciaron la publicación realizada este miércoles en el perfil del Consistorio en Facebook, en la que se anunciaba el encendido del alumbrado de la feria con un cartel en el que Núñez Feijóo aparece junto al alcalde.

A ello sumaba el PSOE una carta dirigida a los miembros de la Corporación, en la que el regidor invita a la "recepción institucional" organizada con motivo de la "visita institucional" del dirigente 'popular' para asistir al encendido del alumbrado de la Feria de Mayo.

Una situación que, a su juicio, supone "una clara y manifiesta utilización política y partidista de una administración pública en beneficio electoral" que "conculca los principios consagrados" en los artículo 8 y 50 de la Loreg, "así como en la doctrina emanada por la JEC (Junta Electoral Central) en relación a dicho precepto".

Por todo ello, el PSOE solicitó a la JEZ de La Carolina "que se requiera al Ayuntamiento de La Carolina a fin de que retire las publicaciones alusivas a la citada presencia de un dirigente del PP y se abstengan de la realización de visita institucional.

También pedía la apertura de expediente por infracción electoral y, tras su tramitación, la imposición de las sanciones que establece el artículo 153 Loreg, "dada la gravedad de los hechos, la difusión que se ha dado a la misma tanto por medios tradicionales como por redes sociales y el evidente uso de la confusión entre administración municipal y formación política".