Abascal critica "la soberbia" de Moreno ante una posible investidura: "No respeta a los votantes de Vox"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a los medios en Priego de Córdoba. - EUROPA PRESS

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este jueves "la soberbia" del candidato del PP-A a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, tras asegurar que no tiene "ningún interés" en gobernar con Vox si se diera un escenario en el que no obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo.

"Creo que es un ejercicio de soberbia un poco impropio de un gobernante democrático de alguien que se presenta a unas elecciones y que nos está diciendo que no respeta a los votantes de otros partidos y que no respeta particularmente a los votantes de Vox", ha afirmado en una atención a los medios de comunicación en Priego de Córdoba.

Abascal ha pedido a Moreno que "sea razonable y acepte el veredicto de las urnas". Asimismo, el líder nacional de Vox ha asegurado que al candidato del PP-A "se le está haciendo larga la campaña".

"No vamos a colaborar con sus cortinas de humo, ya sean en forma de barco o en forma de canción, que parece que quieren presentar a Eurovisión", ha señalado vinculando a Moreno con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta línea, Abascal ha lamentado que el presidente de la Junta "haya apoyado públicamente" el proceso de regularización de las personas migrantes. "Está de acuerdo con un proceso que está haciendo que entren de manera masiva millones de personas en España que colapsan el acceso a la vivienda pública y los servicios sociales", ha señalado. En este sentido, el líder nacional de Vox ha reafirmado su idea de "establecer la prioridad nacional".



