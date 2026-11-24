La Diputación conciencia sobre la prevención y el abordaje de las violencias machistas en la adolescencia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 380 estudiantes de Málaga de los IES Las Viñas de Manilva, Manuel Romero de Villanueva de la Concepción y Fuente Luna, de Pizarra se han dado cita este martes en el auditorio Edgar Neville de la Diputación con motivo de la 'Jornada de Prevención y Abordaje de las violencias machistas en la adolescencia'.

Un encuentro que se enmarca en las actividades programadas por la institución provincial en torno al 25N, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y en el que viene trabajando durante todo el mes de noviembre.

La diputada de Igualdad, María Dolores Vergara, ha sido la encargada de dar la bienvenida, donde ha agradecido a la comunidad educativa su presencia e implicación, "porque hablar de igualdad, de respeto y de prevención de las violencias machistas es una tarea que nos implica a todos, y muy especialmente a quienes sois el presente y el futuro de esta sociedad".

También les ha advertido de que la violencia machista no siempre empieza con una agresión física, sino que a veces se esconde detrás de comportamientos que se han normalizado.

"Por ejemplo, los celos, el control de la pareja, revisar sus mensajes de whatsapp o sus fotos en el móvil, decidir cómo debe vestir otra persona, presionar para conseguir algo que no desea o hacer sentir culpable a alguien por ejercer su libertad", ha alertado.

De este modo, ha instado a los estudiantes a "aprender a identificar las señales de presencia de violencia también en redes sociales, contenidos musicales o modelos de relaciones".

En este sentido, ha recordado que es importante que los jóvenes tengan las herramientas para reconocer estas situaciones, cuestionar los comportamientos que generan desigualdad y construir relaciones basadas en el respeto y la libertad.

El acto de este martes ha contado con la participación de Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología de la Universidad de Granada y una reconocida especialista en violencia de género, violencia sexual y prevención de las violencias machistas, con su ponencia 'Cartografía de las violencias machistas en la adolescencia', y por su parte, Laura Viñuela, directora de Espora Consultoría de Género, especializada en divulgación feminista, prevención de la violencia de género y coeducación, también ha ofrecido con una charla/taller sobre música y género.

TALLERES

Esta actividad se enmarca en la programación diseñada por el Área de Igualdad para el mes de noviembre con medio centenar de talleres y encuentros que implican a los vecinos de la provincia de todas las edades en la lucha contra la violencia de género y la búsqueda de la igualdad.

Destacan los 16 talleres impartidos hasta el 27 de noviembre por Nido del Desarrollo en colaboración con la Diputación de Málaga enfocados en la detección de las primeras señales de control y desigualdad, la cuestión de conductas normalizadas, la fortaleza de la autonomía y los límites, el conocimiento de los recursos de ayuda y la construcción de redes de apoyo entre mujeres.

Han recorrido los municipios de Sierra de Yeguas, Álora, Comares, Almogía, Benamocarra, Arriate, Almáchar, Yunquera, Casarabonela, Parauta, Monda, Cortes de la Frontera, Arenas, Jubrique, Benalauría y Totalán.

Por otra parte, la artista Macarena Albarracín está recorriendo las localidades de Amargen, Árchez, Frigiliana, Cómpeta, Cuevas Bajas y Pizarra hasta el 29 de noviembre con sus talleres 'Coplas Violeta' donde la cantante va interpretando copas y generando un debate para analizar las letras de las canciones y los estereotipos normalizados sobre el papel de las mujeres.

En esta línea, la cantante Rocío Alba está impartiendo los talleres 'La copla es una mujer' y 'Canciones con café para ellas' en Salares, Teba, Canillas de Albaida y Villanueva de Tapia, con el objetivo de reivindicar la importancia de las artistas en la historia de la copla y visibilizar el talento femenino.

La comunicadora y artista Ana Ramos también está llevando a Villanueva del Rosario, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos y Montejaque, su taller musical Rock and Colors, en el que se estudia el papel de la mujer y la igualdad en la historia de la música. Este taller también se está ofreciendo a público adolescente en institutos de Archidona, Colmenar, Yunquera, Manilva, Cortes de la Frontera y Casabermeja.

De igual modo, el arte urbano también ha servido durante este mes de noviembre para sensibilizar sobre la prevención y lucha contra la violencia de género de la mano del artista Nauni, que ha creado un mural de 3x10 metros en los municipios de Tolox, El Borge, Alcaucín, Humilladero, Mollina, Jimera de Líbar y Pizarra.

Por otro lado, han recordado que como cada año, las ocho diputaciones andaluzas han vuelto a unir fuerzas para lanzar una campaña centrada en esta ocasión en la violencia vicaria, aquella que utiliza los hijos para causar sufrimiento a las mujeres y mañana miércoles, 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer, se celebrará en el Museo de Málaga a las 10,00 horas con la participación de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, la subdelegación del Gobierno andaluz y la delegación del Gobierno.