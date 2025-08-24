Diputación de Málaga destaca la inversión de casi 500 millones de euros a los ayuntamientos en los últimos cuatro años

MÁLAGA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado el esfuerzo inversor de la institución y ha defendido que el actual equipo de gobierno es "el más municipalista de la historia". En este sentido, ha señalado que en los cuatro últimos años completos, en el periodo 2021-2024, se han transferido a los ayuntamientos de la provincia un total de 478.937.040 euros.

"Sabemos que los alcaldes son los que mejor conocer las necesidades de sus pueblos y ciudades y demostramos esa confianza con importantes transferencias a los ayuntamientos", ha apuntado Salado en una nota, quien ha añadido que "ya nadie duda de la necesidad y utilidad de esta institución, fundamental a la hora de coordinar el crecimiento y la vertebración de la provincia".

El presidente ha destacado que, además de esa cifra que roza los 479 millones de euros, este año 2025 se han aprobado ya las tres primeras fases del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), dotados con 11,2 millones, 17 millones y diez millones de euros, respectivamente; y 28,6 millones correspondientes al Plan de Asistencia y Cooperación (Concertación); 3,4 millones aportados por la Diputación para actuaciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y 1,4 millones en concepto de subvenciones directas a municipios.

Todas estas cantidades suman un total de 71,6 millones de euros, una cifra que, según ha adelantado Salado, "seguirá aumentando en los próximos meses". "Con estas transferencias a municipios estamos ayudando a mejorar la calidad de vida de los malagueños, haciendo un especial énfasis en los que residen en pueblos pequeños pero sin olvidarnos del resto, porque tenemos claro que cuando acometemos proyectos productivos en una localidad de la provincia estamos beneficiando a los ciudadanos de toda la comarca", ha explicado el presidente, quien ha destacado también la importancia de la institución para aportar liquidez y estabilidad a los ayuntamientos a través de los planes de asistencia económica municipal.