Diputación de Málaga financia con 1,7 millones de euros la construcción de un albergue para peregrinos en Alpandeire

Imagen del proyecto de la fachada del albergue de Alpandeire. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado una subvención de 1,7 millones de euros al Ayuntamiento de Alpandeire para la construcción de un albergue como nuevo equipamiento turístico para el municipio. El objetivo es facilitar alojamiento para que puedan pernoctar en la localidad personas que realizan la ruta senderista de Fray Leopoldo.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado que desde la institución provincial se ha prestado apoyo y financiación a distintas iniciativas planteadas por el Ayuntamiento de Alpandeire para mejorar la promoción turística del municipio, sobre todo en lo relacionado con la ruta y el legado de Fray Leopoldo.

Ha añadido que ahora se realiza una aportación "muy importante" desde la Diputación "para potenciar Alpandeire no solo como lugar de visita y de paso, sino también para facilitar el alojamiento a las personas interesadas en realizar la ruta de Fray Leopoldo". Ya se ha aprobado la transferencia de 1.742.051,16 euros al Consistorio, que se encargará de la contratación de las obras.

En este sentido, Salado ha indicado que el servicio de Arquitectura y Planeamiento ha realizado el proyecto para la construcción de un albergue, que se levantará en el casco urbano, en un solar de la calle Doctor Duarte, y contará con planta semisótano y tres plantas de altura, con un patio interior al que se abrirán la mayor parte de sus habitaciones y dependencias. En total, la superficie construida será de 715 metros cuadrados.

El inmueble dispondrá de once habitaciones con baño independiente, una sala de descanso y las dependencias de servicio necesarias para su uso como albergue de peregrinos. Se ha proyectado en estructura de hormigón, muros de fábrica, y cubierta inclinada de teja y plana visitable.

En la edificación proyectada se prevé un espacio en semisótano con una superficie de 74,65 metros cuadrados para habilitarlo en un futuro con el uso de Spa (sala de masaje, sauna y piscina) aunque en este proyecto queda como espacio cerrado y sin uso.

Salado ha recordado que la Diputación de Málaga impulsó y fomentó la ruta de Fray Leopoldo, un camino entre los valles de Guadiaro y del Genal, que une Jimera de Líbar, Atajate y Alpandeire, rememorando el camino que el beato realizaba desde la estación de Jimera cuando visitaba su pueblo natal.

Y ha apuntado que al hilo de esa ruta desde la institución provincial se aportaron también fondos, en total 227.000 euros, para el acondicionamiento del Centro de Interpretación de Fray Leopoldo, situado en un inmueble a las afueras de la localidad, en la zona de El Cerrejón, y otros 80.000 euros para la adaptación como museo de la planta baja de ese edificio.

Asimismo, ha recordado que el año pasado se concedió al Consistorio una subvención de 650.000 euros para la construcción de un aparcamiento con una treintena de plazas, lo que también contribuirá a mejorar los equipamientos del pueblo, haciendo más atractiva la visita al municipio y a su entorno.