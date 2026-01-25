Diputación de Málaga financia más de 570.000 euros a un sendero al Castaño Santo de Istán con un puente colgante de casi 100 metros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha financiado con 570.103 euros el proyecto de un sendero al Castaño Santo de Istán desde el propio pueblo, que contará "como gran aliciente con un puente colgante sobre el río Verde de casi cien metros".

Según ha informado la Diputación de Málaga en una nota, de esta manera la entidad continúa su apuesta por "promocionar los municipios de la provincia y los espacios naturales fomentando el senderismo".

En este sentido, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que el Ayuntamiento de Istán --que promueve este proyecto-- solicitó una subvención por el mencionado importe para la ejecución de las obras. Y, ha añadido que la institución provincial ya ha transferido el dinero al consistorio, que ha iniciado el procedimiento de contratación de los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

Asimismo, Salado ha destacado el impulso de la Diputación a proyectos e iniciativas que "fomenten el turismo de interior", centrado, en este caso, en el turismo de naturaleza y el turismo activo. Y, que "favorezca a empresas y servicios relacionados, como guías, hostelería y comercios", ha explicado.

En este sentido, el diputado ha incidido en que este sendero, con su puente colgante, supondrá "un atractivo más a los encantos que ya ofrece este municipio", que forma parte del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

De este modo, el proyecto planteado por el Ayuntamiento de Istán contempla iniciar el itinerario del sendero --con más de 13 kilómetros-- al oeste del núcleo urbano, en la zona de huertas, donde arranca el sendero PR-A 141 Cañada de los Laureles, que se seguirá en el primer tramo del itinerario. Continuará por el Paseo de la Herriza, que se emplaza sobre el denominado Mirador del Tajo Banderas, que ofrece unas vistas espectaculares del entorno y del embalse de La Concepción.

En este contexto, Salado ha informado de que para acondicionar el sendero se llevarán a cabo trabajos de limpieza y desbroces, retirada de piedras, formación de escalones con grandes piedras e instalación de talanqueras aprovechando caminos existentes, y en otros casos, se abrirán nuevos tramos de sendero.

Además, ha asegurado que también se colocarán pasarelas para cruzar pequeñas barranqueras o cauces y se utilizarán tramos de una pista forestal. Y, para salvar el río Verde, ha añadido que se instalará el puente colgante de casi cien metros de longitud.

CASTAÑO SANTO

El Castaño Santo es un enorme y antiquísimo ejemplar de castaño (se calcula que de 800 a 1.000 años) que se ubica en la zona del Hoyo del Bote, en la Sierra Real de Istán. Catalogado como árbol singular de la provincia de Málaga por la Junta de Andalucía, tiene un tronco de casi 14 metros de perímetro y una altura de cerca de 30 metros, capaz de generar una sombra que acapara los 500 metros cuadrados de superficie.

La Diputación de Málaga lo incluye en su apartado de Rincones Singulares de la provincia. Se encuentra en un hábitat privilegiado, con predominio de encinas, alcornoques, algarrobos y matorral mediterráneo, y entre la fauna de su entorno, destacan el jabalí, la cabra montés, el águila real y la perdiz roja.