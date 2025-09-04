Diputación de Málaga financia con un millón de euros la construcción de un polideportivo cubierto en Sierra de Yeguas

La Diputación de Málaga financia con un millón de euros la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en el municipio de Sierra de Yeguas, una instalación que promueve el Ayuntamiento de la localidad con un coste total de 2,5 millones - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga financia con un millón de euros la construcción de un pabellón polideportivo cubierto en el municipio de Sierra de Yeguas, una instalación que promueve el Ayuntamiento de la localidad con un coste total de 2,5 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se trata de un equipamiento muy importante para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, que carece actualmente de instalaciones deportivas cubiertas. Y ha añadido que, con la ayuda económica concedida, se atiende una demanda del Consistorio para poder afrontar este proyecto.

"La Diputación está para colaborar y ayudar a los municipios de la provincia, especialmente los menores de 20.000 habitantes. Y en este caso vamos a contribuir para que Sierra de Yeguas tenga un polideportivo cubierto, que permitirá a sus vecinos realizar actividades deportivas y lúdicas que en verano no se pueden hacer al aire libre por las altas temperaturas y en invierno tampoco por todo lo contrario", ha dicho el presidente de la Diputación.

Salado ha detallado que esta subvención forma parte de las líneas de ayuda puestas en marcha por la institución supramunicipal y dotada con 20 millones de euros para las localidades menores de 20.000 habitantes para financiar la construcción de aparcamientos, tanto en superficie como subterráneos o en altura, y para la construcción de polideportivos o para la cubrición de pistas deportivas ya existentes.

Y ha apuntado que actualmente la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos de la Diputación está analizando e informando sobre los proyectos que han presentado una treintena de ayuntamientos.

DATOS DEL POLIDEPORTIVO

El proyecto de la nueva instalación deportiva en Sierra de Yeguas se llevará a cabo en una parcela de titularidad municipal situada al norte del casco urbano, a unos 100 metros de la carretera A-365.

En una primera fase, se contempla la construcción del polideportivo cubierto con una pista central multideportiva (para modalidades como baloncesto, voleibol y bádminton), una sala multiuso, vestuarios y zona para administración. Igualmente, contará con un graderío con unos 200 asientos.

En este sentido, se ha proyectado un edificio con dos cuerpos a distintas alturas y habrá una zona exterior cubierta de antesala al pabellón que contará con una gran marquesina. En una segunda fase, se construirán dos pistas de pádel cubiertas.

APARCAMIENTO EN SEDELLA

Por otra parte, la Diputación ha dado luz verde también a la primera fase de las obras de acondicionamiento de una parcela como aparcamiento público en Sedella en la calle Villa del Castillo, junto al vial de acceso principal al pueblo.

Con esta actuación se pretende paliar la falta de plazas de aparcamiento que sufren los vecinos del municipio de la Axarquía y para los primeros trabajos se ha concedido al Consistorio una subvención de 46.500 euros.

Al respecto, Francisco Salado ha incidido en la importancia de la línea de ayudas a los municipios para la construcción de aparcamientos, ya que esta es una de las demandas más habituales de los pueblos.

Y es que la falta de plazas de estacionamiento no solo perjudica a los vecinos, sino que también limita que más personas puedan visitar un municipio y quedarse más tiempo e incluso puede repercutir en la instalación de nuevos negocios.