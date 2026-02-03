Presentación de la Fiesta de la Matanza de Ardales. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración de la 29 Fiesta de la Matanza de Ardales, en dicha localidad malagueña este domingo, 8 de febrero, y contará con un mercadillo de derivados del cerdo y otros productos locales, muchos de la marca Sabor a Málaga, además de artesanía y actuaciones musicales, como la del grupo andaluz de rock Triana. Se espera recibir a más de 10.000 visitantes.

Así lo han dado a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, y el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, quienes han apuntado que la fiesta, declarada de Singularidad Turística Provincial, rinde homenaje a las tradiciones rurales y a la elaboración artesanal de productos derivados del cerdo, y contará con degustaciones de caldereta al estilo ardaleño, chacinas y vino.

Según han explicado, en Ardales, la gastronomía local adquiere "un protagonismo especial" a través de la antigua tradición de compartir los productos de la matanza. La caldereta de magro de cerdo y la chacina se convierten así en el eje central de esta fiesta singular.

Para la ocasión, los voluntarios que participan en los preparativos de la fiesta elaborarán más de 500 kilogramos de carne de cerdo guisados al fuego de leña para ofrecer a los visitantes una gran degustación. Además, se podrán degustar en distintos puntos del municipio 300 litros de vino blanco y dulce de la comarca, así como más de 100 kilos de chacinas como chorizo, salchichón y morcilla de Ardales.

La oferta gastronómica se completa con los puntos de degustación gestionados por asociaciones locales y con el dispositivo especial preparado por bares y restaurantes del municipio. Además, el tradicional mercado de productos locales permitirá adquirir chacinas, aceite, quesos y las conocidas galletas de almendra, una de las especialidades de la repostería ardaleña.

El programa también incluye pasacalles de charanga, batucada y pandas de verdiales, así como una zona de baile. La música en directo llegará a partir de las 16.00 horas con la actuación de Triana, grupo pionero del rock andaluz, y la banda andaluza de rock La Mala Hora.

Además, habrá visitas guiadas por el casco urbano del municipio y al Centro de la Prehistoria, el Castillo de la Peña de Ardales, que alberga el Museo de la Historia y las Tradiciones, y la Iglesia Mudéjar. Asimismo, los principales recursos turísticos del término municipal --Cueva de Ardales, Iglesia de Bobastro y Caminito del Rey-- permanecerán abiertos en su horario habitual.

Además, en las pistas del Polideportivo Municipal se instalará una muestra de artesanía local y gastronomía, mientras que en la Plaza San Isidro se ubicará una zona dedicada a las empresas agroalimentarias de la comarca.