Diputación de Málaga invierte 741.000 euros en mejorar acerado y crear aparcamientos en la antigua N-340 en la Axarquía

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha destinado 741.971,30 euros al Ayuntamiento de Vélez-Málaga para mejorar el tránsito peatonal y crear zonas de aparcamiento en la margen norte de la carretera N-340 entre Chilches y Benajarafe. Se trata de un primer tramo entre la urbanización La Rincona y arroyo Las Adelfas.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se ha aprobado una subvención por el mencionado importe al consistorio veleño para la ejecución del proyecto que ha promovido el ayuntamiento, que se encargará de la contratación de las obras.

Salado ha destacado que se trata de una actuación muy importante para facilitar la movilidad peatonal de los vecinos entre esos dos núcleos de población y para paliar la falta de aparcamientos, especialmente en verano, lo que afecta tanto a los residentes como a los visitantes a las playas. Al tiempo, también servirá para renovar y mejoras infraestructuras, como redes de abastecimiento de agua, pluviales y alumbrado.

Y ha recordado que en la margen sur de la N-340, paralelo a la línea de la playa, se acondicionó por parte de la Diputación un sendero entre Chilches y Benajarafe que forma parte de la Senda Litoral con una inversión de 1,2 millones de euros.

Francisco Salado ha apuntado que la Diputación de Málaga tiene también la mano tendida a las iniciativas municipales que contribuyen a una movilidad sostenible, en este caso sobre todo para los peatones.

El tramo en el que se actuará va desde la urbanización La Rincona hasta la urbanización La Esperanza, y las obras, con un plazo de ejecución de siete meses, consistirán principalmente en la creación de un acerado amplio para el tránsito peatonal y la dotación de aparcamientos en las zonas en las que sea posible, así como la renovación de las redes de alumbrado y abastecimiento.

Según el proyecto redactado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, los trabajos comenzarán con demoliciones y movimiento de tierras. En este sentido, se demolerán diversas zonas de pavimento de las aceras y de elementos arquitectónicos existentes, como biondas, marquesinas, setos y vegetación, dejando el terreno libre y preparado para el resto de actuaciones.

Se creará una acera de anchura variable (mínimo de dos metros) a lo largo de todo el recorrido y se colocará solería de adoquín de hormigón. En las zonas donde el espacio lo permita, se crearán espacios de aparcamiento en línea o en batería con árboles en alcorques.

Además, en una parcela municipal, en el entorno de la calle Paraíso del Sol, se creará una zona de recreo dotada de vegetación y mobiliario urbano a modo de mirador.

Igualmente, las obras contemplan la creación de una nueva red de abastecimiento de agua por la margen norte de la antigua N-340 que sustituya a la actual (que discurre por la zona sur de la vía) y que se conectará a las acometidas existentes, dotándola de las correspondientes válvulas de corte, ventosas y desagües.

También se hará una red de pluviales adecuada para la evacuación de agua hasta el mar y la renovación de la red de alumbrado público de la zona con una canalización y cableado nuevo. Las farolas existentes se mantendrán en su situación actual. Por último, se incluye la mejora de un tramo de la carretera que se encuentra en malas condiciones y con problemas de drenaje.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga también contempla actuaciones similares de mejora en otros dos tramos: desde arroyo de Chilches hasta la urbanización El Cañuelo y desde El Cañuelo hasta la urbanización La Rincona.