La Diputación de Málaga licita por 379.000 euros el arreglo de un vial de acceso a Casabermeja desde la A-45

Tramo de la antigua carretera provincial MA-436 - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado la licitación por 379.000 euros de las obras de reparación de un tramo de la antigua carretera provincial MA-436, en el término municipal de Casabermeja. Se trata de un vial de acceso a la localidad desde la A-45, que conecta la barriada de Los Pradillos con el núcleo urbano.

En concreto, según han indicado desde la Diputación en un comunicado, se actuará en un tramo de 694 metros, concretamente el comprendido entre el enlace con la autovía A-45 y la avenida del Ventorrillo, del que es titular la Diputación de Málaga, y que es muy transitado diariamente.

El firme del vial se encuentra en mal estado de conservación, con deformaciones, hundimientos en media calzada y fisuras longitudinales, por lo que se procederá a la reparación de estas deficiencias en la calzada.

Para ello, el proyecto redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación, que prevé un plazo de ejecución de seis meses, contempla realizar dos tipos de actuaciones.

En un primer tramo, que es el que se encuentra en peor estado de conservación, entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+500, se procederá a sanear media calzada en una profundidad de un metro y a reconstruir la plataforma con ayuda de muros de sostenimiento de escollera. Y se reforzará todo el firme con dos capas de hormigón asfáltico.

Además, se procederá al revestimiento de las cunetas con hormigón, la instalación de barreras de seguridad y la reposición de la tubería de abastecimiento de agua potable.

Y en el tramo comprendido de los puntos kilométricos 0+500 a 0+694 (ya en el núcleo urbano), se procederá al fresado del pavimento existente y a su reposición con hormigón asfáltico.