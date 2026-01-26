Diputación de Málaga pide a Junta y Gobierno actuaciones que palien los efectos adversos de las borrascas en Guadalhorce

La Diputación de Málaga pide a la Junta y al Gobierno actuaciones que palien los efectos adversos de las borrascas en el Valle del Guadalhorce - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga se ha puesto de acuerdo este lunes para instar a los gobiernos andaluz y central a impulsar y a ejecutar actuaciones que palien los efectos adversos de las borrascas y fuertes lluvias en la comarca del Valle del Guadalhorce, y que recientemente han tenido como consecuencia inundaciones en zonas urbanas y agrícolas en los municipios que la componen.

Así, ha prosperado la moción 'popular' que insta al Gobierno central a impulsar la presa de Cerro Blanco. Todos los partidos, excepto Con Málaga, han votado a favor de la iniciativa, que insiste en poner en marcha dicho proyecto "de forma prioritaria, garantizando una planificación, una financiación y sobre todo una ejecución".

La propuesta del PP también pide que sea un proyecto que tenga en cuenta el entorno medioambiental; que garantice de forma expresa el abastecimiento de agua a los municipios; que se asegure el aprovechamiento de las aguas para las explotaciones ganaderas; y que se compense a los vecinos y agricultores afectados por las últimas borrascas.

Además, el grupo socialista ha visto salir adelante por unanimidad su moción en la que solicita a la Junta de Andalucía "una intervención integral y planificada" en el río Guadalhorce. En concreto, se pide una ampliación del cauce del río, tanto mediante el ensanche de los márgenes a su paso por zonas urbanas como a través de la limpieza del cauce actual.

La moción reclama a la Junta que eleve la carretera autonómica A-7057 de acceso a Cártama Estación para evitar su corte en episodios de desbordamiento del río y que ejecute las actuaciones necesarias en la carretera autonómica A-7054, que conecta Cártama con Pizarra, con el objetivo de impedir su cierre cuando se producen fuertes lluvias.

Vox también ha visto prosperar su moción para ejecutar un plan urgente de infraestructuras hidráulicas para prevenir inundaciones en la provincia. PP y PSOE han respaldado la propuesta en su totalidad y Con Málaga lo ha hecho en dos de los tres puntos.

Con la moción aprobada, la Diputación insta al Gobierno de España a ejecutar con urgencia la presa de Cerro Blanco, el recrecimiento del pantano de La Concepción y la autorización del trasvase de Iznájar; insta a la Junta de Andalucía a acometer con urgencia el encauzamiento del río Campanillas, culminar todas las fases de encauzamiento del Guadalhorce y el encauzamiento del Gomenaro-Fuengirola a su paso por Mijas; e instar a la Junta a mantener limpios los cauces de ríos y arroyos de la provincia, realizando limpieza, desbroce y retirada de sedimentos y vegetación invasora para garantizar el flujo de las aguas y la seguridad ciudadana.

SIN ACUERDO EN EL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Todo lo contrario que con las infraestructuras hídricas ha sucedido con las mociones en torno al modelo de financiación autonómica, donde los partidos representativos de izquierdas y derechas han dejado claras sus posturas opuestas, si bien el PP ha hecho valer su mayoría en la institución provincial para aprobar su propuesta.

En el debate agrupado, los socialistas han lamentado que la Junta de Juanma Moreno y el PP ya hayan expresado su postura contraria al nuevo modelo propuesto por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. "Nosotros le pedimos al PP que abandone esa actitud en contra de este modelo, porque lo único que le conlleva es tener menos recursos para Andalucía y generar más confrontación de los andaluces contra España y viceversa", ha expresado el diputado del PSOE, José Bernal, quien ha señalado que la provincia de Málaga sería una de las más beneficiadas con 1.170 millones de euros más cada año.

Por el PP, el diputado Luis Rodríguez ha dicho que el modelo de Sánchez y Montero "es totalmente opuesto a los principios que recoge la Constitución" de igualdad entre los españoles; y ha subrayado que "no está consensuado con las comunidades autónomas "y se ha elaborado y negociado de una forma bilateral, opaca y excluyente. Únicamente se ha negociado con el independentismo catalán. "Mientras los malagueños seguimos sufriendo una infrafinanciación estructural que limita nuestra capacidad, este nuevo modelo que han presentado, lejos de corregir esta situación, lo que hace es ahondar aún más en el problema, creando mayor desigualdad económica", ha dicho.

El portavoz de Vox, Antonio Luna, ha dicho que el Gobierno de España quiere que Andalucía acepte 4.850 millones con el nuevo modelo "como corrección a 10.000 millones de 16 años de infrafinanciación" en la comunidad autónoma". Y también ha dicho que la propuesta socialista "no persigue igualar, persigue comprar voluntades, persigue consolidar privilegios territoriales, que las decisiones que afectan al conjunto de España se tomen en una mesa donde se sienta Sánchez y un dirigente inhabilitado, mientras el resto de españoles miran desde la grada".

Y desde Con Málaga, su portavoz Juan Márquez, ha destacado que ni antes el Gobierno de Mariano Rajoy ni, hasta ahora, el de Pedro Sánchez "han sido capaces de abordar el problema" de la financiación autonómica. Con Málaga ha apostado por un modelo que tenga sus bases en "garantizar el blindaje de los servicios públicos y establecer un marco económico financiero basado en la corresponsabilidad fiscal y progresividad tributaria establecida en la Constitución". Sin embargo, ha criticado que PP y PSOE "están poniendo por delante el interés partidista a los intereses de Andalucía".

Finalmente la moción socialista que apostaba por que la Diputación apoyara la reforma del modelo de financiación propuesto por el Gobierno no ha prosperado ya que solo ha conseguido el apoyo del grupo proponente y de Con Málaga en la mayoría de los puntos.

Por su parte, PP y Vox han apoyado y sacado adelante la moción 'popular' que rechaza "cualquier propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que se haya negociado de forma unilateral o bilateral, al margen del conjunto de las comunidades autónomas y, sobre todo, de los órganos de coordinación previstos para ello".

El texto también defiende "el principio de igualdad entre los españoles, oponiéndose a cualquier modelo que suponga privilegios para determinados territorios y genere diferencias entre ciudadanos de primera y de segunda en función de su tierra de origen".

Y por último, la moción aprobado exige un modelo de financiación "justo, solidario, que atienda a las necesidades reales de la población y que corrija la infrafinanciación histórica que sufre la comunidad autónoma de Andalucía".

Por otro lado, no ha prosperado una moción de Con Málaga con la que se pretendía instar a la Junta a tramitar con carácter de urgencia la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) impulsada por Mareas Blancas para la recuperación de los niveles de calidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía. A pesar de contar con el respaldo tanto del grupo proponente como del socialista, los votos en contra del PP y la abstención del PP han frenado la moción.

Y la moción de este mismo grupo de izquierdas para rechazar el acuerdo con Mercosur ha salido adelante con el apoyo unánime del resto de partidos, si bien el punto referido a "rechazar los recortes de la PAC derivados de una orientación belicista" no ha prosperado por los votos en contra de PP y PSOE, aunque sí ha conseguido el respaldo de Vox.

Cabe destacar que la sesión plenaria en la Diputación de Málaga de este lunes ha comenzado con un minuto de silencio en el que se ha mostrado respeto y solidaridad con las víctimas, familiares y allegados afectados por el accidente ferroviario en Adamuz, así como con la mujer de 33 años asesinada por su pareja en un crimen machista este pasado sábado en Alhaurín el Grande.