La Diputación de Málaga reconoce a cinco clubes deportivos en la primera edeición de los Premios Cardumen

La Diputación reconoce a los clubes CAB Estepona, AMIVEL, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y Unicaja Baloncesto en la primera edición de los Premios Cardumen Deportivo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Salado destaca la apuesta por el deporte de la institución a través de su programa Málaga Compite, que financia a los clubes malagueños

MÁLAGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha hecho entrega este viernes de los primeros premios Cardumen Deportivo a los clubes malagueños. Unos premios que, según ha explicado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, hacen referencia a "la unión, la coordinación y la fuerza colectiva que hace posible que un equipo alcance sus metas". Los clubes reconocidos en esta primera edición han sido el CAB Estepona, Amivel, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y Unicaja Baloncesto.

La entrega de premios ha tenido lugar en Añoreta Golf con la presencia del presidente de la Diputación, Francisco Salado, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiañez; el concejal de Deportes de Málaga, Borja Vivas; el concejal de Deportes de Antequera y diputado provincial, Juan Rosas; la concejala de Estepona y diputada provincial, Salomé Hidalgo, y el concejal de Deportes de Cártama, Juan Antonio Vargas, además de responsables y deportistas de los clubes premiados.

El presidente de la Diputación ha destacado la importante apuesta por el deporte de la Diputación a través de Málaga Compite, iniciativa que nació en 2019 como un programa de patrocinios publicitarios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto nivel a conseguir éxitos deportivos y contribuir a convertirlos en transmisores de valores educativos, especialmente, entre los más jóvenes.

Más adelante, el programa incorporó también a los deportistas individuales, y a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia, que engloba todo el trabajo de la Diputación y Turismo Costa del Sol y a todo el deporte malagueño, desde la base hasta la élite.

A través de Málaga Compite, la Diputación ha apoyado a los grandes clubes la de la provincia (Unicaja Baloncesto, Málaga Club de Fútbol y Balonmano Costa del Sol) y también se han transferido, a través de subvenciones directas o líneas de ayudas, cerca de 650.000 euros a clubes de primera y segunda división. Además, se han destinado 400.000 euros a los clubes de categorías inferiores para sufragar sus gastos corrientes.

"Desde esta institución apoyamos a los clubes grandes, los medianos y los pequeños, porque todos sois el reflejo de la constancia y de la transmisión de los buenos valores en el deporte.

A estos incentivos se unen ahora estos premios que, bajo el nombre de Cardumen, que significa "banco de peces", reconocen la unión, la esencia de un equipo. "Esta historia no va de boquerones que nadan solos", ha expresado Francisco Salado, que ha recordado que los deportistas individuales tuvieron su reconocimiento en febrero con los Premios 'Profeta en tu tierra'.

Los Premios Cardumen Deportivo cuentan con cinco categorías: Premio a la Temporada más Exitosa, Premio Superación, Premio Valores en el Deporte, Premio Hazaña Deportiva y Premio Trayectoria.

PREMIOS

El Premio a la Temporada más Exitosa ha sido para el CAB Estepona, un equipo que ha sabido moverse con destreza para superar cada reto y conseguir una temporada brillante culminada con el histórico ascenso a la Liga Femenina Endesa, uno de los mayores logros baloncestísticos de la ciudad de Estepona. El premio ha sido recogido el presidente del club, Sebastián González.

El Premio Superación ha recaído en el Club Deportivo Amivel, un club referente no sólo en el deporte, sino también en valores como el compañerismo, la disciplina, la perseverancia y la superación personal. El galardón ha sido recogido por Cristina Quintero, presidenta del club.

El premio Hazaña Deportiva ha sido para el Juventud Torremolinos Club de Fútbol, que ha logrado no una hazaña, sino dos: dos ascensos consecutivos hasta recalar en la competitiva Primera Federación, tercera categoría del fútbol nacional. El premio ha sido recogido por Juan Espárraga, presidente del club.

Este primer año, el Premio a los Valores en el Deporte ha recaído en el Club Ciclista Al-Ándalus, ejemplo de cómo los valores deportivos son capaces de transformar comunidades y de dejar una huella mucho más allá de la competición. El galardón ha sido recogido por el presidente del club, José Miguel Peña.

El Premio a la Trayectoria Deportiva simboliza todo lo que representan los Premios Cardumen: el tiempo, la constancia, la estrategia, la planificación, la unión y los objetivos comunes de un equipo sincronizado y con liderazgo capaz de guiar a todos sus miembros hacia esos objetivos.

Todos estos valores, cuando se cumplen, son los que garantizan que el camino deportivo de un club no sólo se mantenga, sino que crezca temporada tras temporada. Y eso es lo que ha demostrado durante años el club que ha recibido este reconocimiento: el Unicaja Baloncesto. El premio ha sido recogido por el director de marketing del club, José Carlos Gaspar.

El presidente de la Diputación ha concluido dando la enhorabuena a los premiados. "Sois un auténtico ejemplo de integración, de superación, de éxito, de trabajo duro y de trabajo en equipo, tan importante no sólo en el deporte, sino en tantos ámbitos de nuestra vida", ha expresado.