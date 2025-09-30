La Diputación de Málaga refuerza el firme de la carretera entre Villanueva de la Concepción y Almogía

La diputada de Fomento, Nieves Atencia, ha visitado este martes la carretera MA-3403 entre Villanueva de la Concepción y Almogía, donde se trabajará durante tres meses para mejorar el firme a lo largo de siete kilómetros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Con una inversión de 580.000 euros

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga invierte 580.125 euros en las obras de refuerzo de firme de la carretera MA-3403 que conecta Villanueva de la Concepción y Almogía.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, quien ha asegurado que para la Diputación es una prioridad mantener en buen estado los 860 kilómetros de las 118 carreteras que forman parte de la red viaria de la institución.

Esta actuación, ha explicado durante su visita a la carretera donde se están desarrollando los trabajos, se enmarca en el IV Plan de Refuerzo de Firmes de las Carreteras Provinciales 2024-2025, dotado con 5,2 millones de euros para intervenir en un total de 63 kilómetros de 18 carreteras de las comarcas de la Axarquía, Antequera, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce, que comunican o que sirven de acceso a 22 municipios. El objetivo es corregir deformaciones de la calzada y subsanar las deficiencias del drenaje de las vías, incrementando la seguridad vial.

La diputada ha visitado este martes la carretera MA-3403 entre Villanueva de la Concepción y Almogía, donde se trabajará durante tres meses para mejorar el firme a lo largo de siete kilómetros.

Las obras en la carretera MA-3403 entre Villanueva de la Concepción y Almogía se desarrollarán durante tres meses y afectarán a siete kilómetros de vía, en la que se extenderá de una capa de aglomerado asfáltico que proporcionará mayor seguridad y comodidad en la conducción. Además, para la mejora del drenaje, se hormigonarán las cunetas, que actualmente son de tierra. Finalmente, se pintarán las líneas de señalización horizontal.