La Diputación de Málaga refuerza la programación taurina de la Feria de Málaga con dos ciclos de tertulias al público

Cartel de las tertulias taurinas en el marco de la Feria de Málaga 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha anunciado este lunes que impulsará por segundo año consecutivo sus tertulias taurinas con motivo de la Feria de Málaga, una iniciativa dirigida a reforzar la promoción y difusión de la tauromaquia y a recuperar el valor de los encuentros tradicionales entre profesionales, periodistas y aficionados en torno a la actividad taurina en La Malagueta.

La programación se desarrollará en dos ciclos diferenciados. El primero estará vinculado al Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de La Malagueta y tendrá lugar del lunes 10 al jueves 13 de agosto, al finalizar cada uno de los festejos.

Bajo el nombre 'Tertulias del Irlandés', estos encuentros se celebrarán en el Candem Town Pub, conocido establecimiento situado en las inmediaciones de la plaza de toros.

Estas primeras tertulias estarán dirigidas por los periodistas Germán Estela y Daniel Herrera, y contarán con la participación de los novilleros protagonistas de cada jornada, así como de profesores y representantes de algunas de las escuelas taurinas más destacadas. La iniciativa cuenta además con la colaboración de la Escuela Taurina Provincial de la Diputación de Málaga (Estauma).

El segundo ciclo se celebrará del viernes 14 al sábado 22 de agosto en el salón del Hotel Elíseos, en el Paseo de Reding, bajo la denominación de 'Tertulias de la Diputación'.

Estarán presentadas por el periodista Germán Estela, reunirán a matadores de toros, ganaderos y profesionales relevantes del panorama taurino, junto a voces autorizadas del ámbito taurino actual.

Las 'Tertulias de la Diputación' contarán además con retransmisión en directo a través de EsRadio, en horario de 12,30 a 14,00 horas, lo que permitirá ampliar el alcance de estos encuentros y acercar sus contenidos a un mayor número de aficionados durante los días centrales de la Feria.

En ambos casos, las tertulias tendrán entrada libre hasta completar aforo, con el objetivo de facilitar la participación del público y consolidar estos espacios como punto de encuentro de referencia dentro de la programación taurina de la Feria de Málaga.

Con esta iniciativa, la Diputación de Málaga busca reforzar su compromiso con la promoción de la tauromaquia, el respaldo a la Escuela Taurina Provincial y la conservación de una tradición cultural vinculada a la conversación, el análisis y la convivencia entre profesionales y aficionados.