La Diputación de Málaga reúne hoy a un centenar de expertos en planificación estratégica y empleo para impulsar la inserción laboral - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebra este martes la jornada 'Los planes estratégicos como herramienta para la promoción de la inserción laboral', un espacio de encuentro y reflexión dirigido a un centenar de responsables públicos, personal técnico, entidades vinculadas al desarrollo local y las políticas de empleo pertenecientes a la Red Retos. En concreto, asisten profesionales de Málaga, Granada, Barcelona, Gijón, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Avilés, Tarragona, Cuenca y del Consorcio de la Ribera del Xúquer.

La diputada de Empleo y Formación, María Carmen Márquez, ha dado a la bienvenida a los participantes en esta jornada con la que "la Diputación reafirma su compromiso con la innovación, el aprendizaje compartido y la cooperación entre administraciones, impulsando espacios que contribuyan a fortalecer las políticas de empleo y a generar nuevas oportunidades para la ciudadanía".

La jornada, que ha tenido lugar en las instalaciones de La Térmica, se enmarca en el proyecto EnRuta, una actuación impulsada por la Diputación de Málaga orientada a promover la inclusión sociolaboral, la economía social y el intercambio de experiencias innovadoras entre territorios.

La actuación está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), instrumento de la Unión Europea destinado a promover una Europa más social, inclusiva y cohesionada, favoreciendo el acceso al empleo, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades de las administraciones públicas.

Durante la jornada se ha analizado el papel que desempeñan los planes estratégicos en el diseño y desarrollo de políticas públicas de empleo eficaces de la mano de profesionales como Oriol Estela Barnet, que ha ofrecido la ponencia 'Los planes estratégicos: su impacto en la inserción sociolaboral', centrada en la importancia de la planificación estratégica para afrontar los retos actuales del mercado laboral.

La jornada ha incluido además una sesión dedicada a la Red Retos y su impacto en los territorios, una iniciativa orientada al intercambio de conocimiento y experiencias entre administraciones y organizaciones comprometidas con el empleo, el desarrollo local, la economía social y la responsabilidad social.

Durante la mañana se han organizado dos espacios de diálogo centrados en el intercambio de experiencias y buenas prácticas. El primero ha abordado la implementación de planes estratégicos de empleo y ha contado con las aportaciones de Remedios Pavón, jefa de la Agencia de Desarrollo Local de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, y Salvador Palomo, jefe de sección del Servicio de Empleo de la Diputación de Málaga.

La segunda mesa ha estado dedicada a casos de éxito en programas de inserción laboral, y ha reunido a Vicente Muñoz Almagro, director gerente de Impefe del Ayuntamiento de Ciudad Real, y a Juan Carlos Guerrero García, concejal delegado de Educación, Deporte, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés.

De igual modo, los asistentes han podido conocer la propuesta de Alejandro Román Tirado sobre la aplicación de la teoría de los colores en los equipos de trabajo y en la intervención con personas usuarias, una visión innovadora orientada a mejorar la comunicación y la gestión de equipos.

ENRUTA

EnRuta es un proyecto organizado por la Diputación en colaboración con una treintena de entidades públicas y privadas para mejorar la empleabilidad de las personas en paro de la provincia mediante itinerarios formativos a los que pueden acceder personas desempleadas empadronadas en cualquier municipio de la provincia excepto Málaga capital y Vélez-Málaga, que cuentan con proyectos propios.

Tienen prioridad quienes residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y los pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas extranjeras y otras personas en riesgo de exclusión.

Además, los participantes que perciban rentas o ingresos inferiores al 75% del Iprem mensual reciben una beca de 13,45 euros por día de asistencia, siempre que asistan al 75% de las clases.

El proyecto cuenta con un presupuesto de siete millones de euros de los que la Diputación aporta algo más de un millón, y el resto lo cofinancia el Fondo Social Europeo Plus a través del programa Efeso.

Entre la treintena de entidades que participan como socias hay ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED. Además, trabajan de manera conjunta los servicios de Empleo, Recursos Europeos y Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación.

El proyecto arrancó en octubre de 2025 y se desarrollará hasta junio de 2027 con un programa de 122 itinerarios formativos en total, todos ellos centrados en sectores clave de la economía provincial: la hostelería y el turismo sostenible, la agricultura y la industria agroalimentaria, el comercio y la logística, las nuevas tecnologías y la digitalización, la atención sociosanitaria y los servicios a la comunidad, el medio ambiente y la gestión de residuos, y la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas.

Los itinerarios, de entre 200 y 300 horas, incluyen formación específica con obtención de certificados de profesionalidad, formación complementaria en materias como habilidades sociales, desarrollo personal, hábitos saludables y herramientas de búsqueda de empleo, y prácticas profesionales no laborales.

Además, durante los meses de octubre y noviembre se han celebrado seis jornadas comarcales de activación para el empleo, cada una con entre 50 y 80 participantes entre personas en situación de desempleo y alumnado del programa EnRuta.

Las jornadas se han celebrado en Archidona para la comarca de Nororma, en Cártama para el Valle del Guadalhorce, en Nerja para la Axarquía, en Ronda para la Serranía de Ronda, en Mijas para la Sierra de las Nieves y la Costa del Sol Occidental, y en Antequera para la comarcas de Antequera y Guadalteba.