Diputación subvenciona la instalación de una caldera de biomasa para la calefacción del colegio y el gimnasio de Gaucín

Gaucín en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha concedido una subvención en especie al Ayuntamiento del municipio de Gaucín por importe total de 469.898,64 euros para la instalación un sistema de calefacción, a través de una caldera de biomasa, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Guzmán El Bueno y en el gimnasio del municipio.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que la subvención se enmarca dentro de las actuaciones y medidas del programa provincial Málaga Viva, de lucha contra el cambio climático y mejora del medio ambiente.

Asimismo, ha indicado que el proyecto, redactado por Tragasatec, contempla una central de biomasa que distribuirá calor al colegio y el gimnasio. La obra la acometerá Tragsa y el plazo de ejecución es de seis meses.

Salado ha incidido en que este sistema de calefacción permite un ahorro muy importante a los ayuntamientos en su factura energética además de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y de aprovechar los residuos forestales de los montes.

"Con la implementación de calderas de biomasa para uso térmico, apostamos de manera fehaciente por las energías alternativas eficientes, sostenibles y rentables a la vez que contribuimos a la mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático desde el modelo de la economía circular", ha agregado.

Salado ha indicado que, después de las actuaciones para la instalación de redes de calor para uso térmico en edificios públicos que se han desarrollado y que se están ultimando en los municipios de la Sierra de las Nieves (Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera), la Diputación avanza promoviendo proyectos en la misma línea en localidades del Valle del Genal y del Valle del Guadario, que suman en total 7,2 millones de euros.

En este sentido, además de la subvención concedida a Gaucín, se contemplan actuaciones en localidades como Algatocín, Benalauría, Parauta, Faraján, Jubrique, Júzcar, Genalguacil, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Cartajima y Cortes de la Frontera. En este caso, se integran en el proyecto europeo redactado por la Diputación de Málaga +Bioeconomía en el entorno rural de la Serranía (+BERDeS), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Por último, Salado ha recordado que la institución provincial, a través del servicio de Cambio Climático, impulsa políticas de energías renovables y eficiencia energética, fomenta la creación de comunidades energéticas en la provincia y lleva a cabo la asistencia técnica a municipios en materia medioambiental y de cambio climático.