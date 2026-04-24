Diseñadoras de Málaga de Moda participan en la IV edición de Alhaurín Flamenca - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diseñadoras de Málaga de Moda participarán en la IV edición de Alhaurín Flamenca, una cita que se celebrará este domingo, 26 de abril, en la Plaza del Ayuntamiento del municipio malagueño de Alhaurín el Grande.

Se trata, han detallado desde la Diputación en un comunicado, de un escaparate para mostrar el talento local que contará con los diseños de García Galiano, Susana Zamora, que desfila con complementos de Ana Lanas, Tricotrá, Inma de la Riva y Julieth, adheridos a la firma de apoyo de la Diputación de Málaga al sector textil de la provincia.

La celebración de esta cuarta edición supone una nueva oportunidad para impulsar la moda local, dar visibilidad a creadores, firmas y empresas vinculadas al sector, contando además con el respaldo institucional de Málaga de Moda y del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

La jornada empezará al mediodía con la presentación de las nuevas colecciones de destacados diseñadores y firmas del sector, entre los que se encuentran García Galiano, Rosalía Zahíno, Lucía Sarhan, Isabel Cazorla, Susana Zamora, Tricotrá, Florencio Pérez e Inma de la Riva, quienes mostrarán sus propuestas en un entorno único que fusiona tradición, diseño y cultura andaluza.

Además, el evento contará con una cuidada zona expositora abierta al público desde las 10,00 horas, donde estarán presentes firmas como Julieth, Tricotrá y Mary Kay, creando un espacio dinámico que pone en valor el tejido comercial y social de la provincia.

La programación se completará con actuaciones en directo a cargo de la Escuela de Danza Lourdes Rodríguez y la Academia Pepa Manzanares, que aportarán ritmo y esencia flamenca a la jornada.