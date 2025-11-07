El distrito de Campanillas, en Málaga, celebra la XIX edición del Día del Pedal el domingo 23 de noviembre

La concejala delegada del distrito, Mar Torres, junto al director del Área de Deporte, Daniel Pérez; y los patrocinadores y colaboradores de la prueba, ha presentado este viernes la actividad. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Campanillas de Málaga capital celebra la XIX edición del Día del Pedal el próximo domingo 23 de noviembre. El recorrido del paseo, de 6,3 kilómetros, discurrirá por las calles Marie Curie, Alcalde Pedro Aparicio, Severo Ochoa, avenida Juan López Peñalver, José Calderón e Israel finalizando en la Junta Municipal de Distrito. Allí tendrá lugar una fiesta final donde se llevarán a cabo sorteos de diferentes regalos y la entrega de trofeos.

La concejala delegada del distrito, Mar Torres, junto al director del Área de Deporte, Daniel Pérez; y los patrocinadores y colaboradores de la prueba, ha presentado este viernes la actividad.

La inscripción para participar en el Día del Pedal es gratuita y está abierta a todas las edades a partir de dos años. Los menores de seis años deberán ir en sillas o carros homologados y hasta los doce años deberán ir acompañados en todo momento por una persona adulta.

Esta actividad está organizada por el distrito de Campanillas en colaboración con el Área de Deportes. También cuenta con la colaboración de Famadesa, Coca-Cola, Asociación de Vecinos "Evolución", Oxigen Sports & Wellness Club Málaga, Todo Construcción, Cris Extensiones, Pizzería La Caprichosa, Manoli II Restaurante & Hostal, Floristería Liatry, Infacamp, Burger Ejugre, Los Caireles Club Hípico, Papelería Montero, Hinojosa Droguería Perfumería, Auto-Recambios Colorado, Pastel-Pan Panaderías-Pastelerías-Cafeterías, Óptica Galiana, Tienda de pesca El Tito.

Como en ediciones anteriores, el número de participantes no excederá a 500 personas. La salida será a las 10.30 horas y concluirá aproximadamente a las 12.30 horas con el cierre de la meta. Al final de la prueba deportiva se hará un sorteo de regalos entre los participantes y tendrá lugar la entrega de trofeos.

En cuanto a la recogida de dorsales, para los participantes que hayan realizado la inscripción por vía telemática, a través del correo electrónico distrito9@málaga.eu (quien opte por esta opción deberá recoger el dorsal de forma presencial para formalizar la inscripción) se puede realizar el 18 de noviembre, de 9 a 14 horas. y el 19 de noviembre, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas.