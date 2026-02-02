El distrito de Ciudad Jardín acoge este domingo la Carrera Urbana del Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia

El concejal delegado del distrito, Avelino Barrionuevo, junto al responsable de Educación de la Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, y el director del colegio, Luis Cabrera, presentan la Carrera Urbana del Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Ciudad Jardín acoge este domingo, 8 de febrero, la octava edición de la Carrera Urbana organizada por el Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia, a partir de las 09.00 horas.

La prueba cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través de la Junta Municipal del distrito Ciudad Jardín y el área de Deporte, y dispondrá de un recorrido de cinco kilómetros para adultos y otro de 1,5 kilómetros para las categorías benjamín, alevín e infantil, que comenzará a las 10.00 horas, una vez finalice la carrera de cinco kilómetros.

El concejal delegado del distrito, Avelino Barrionuevo, junto al responsable de Educación de la Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, y el director del colegio, Luis Cabrera, han presentado este lunes esta competición de carácter lúdico y de convivencia para la comunidad escolar y del barrio, así como de fomento de la actividad física al aire libre.

Así, aunque se trata de una iniciativa eminentemente escolar, desde el centro educativo se hace el llamamiento para que participen colectivos del barrio, clubes de atletismo y aficionados al deporte en general.

Las inscripciones para la carrera tienen un coste de siete euros, tanto para la prueba de adultos como para las categorías inferiores. Se podrán realizar en la secretaría del Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia hasta el próximo viernes, o en el siguiente enlace: https://web.faalive.com/inscriptions/159, donde se recibirán inscripciones hasta las 23.59 horas del día 4 de febrero.

La prueba deportiva consta de dos carreras según categorías: la primera, de 5.000 metros, comenzará a las 09.00 horas, en la que participarán las categorías de cadete (nacidos en 2011 y 2012); juvenil (los de 2007 a 2010); senior (de 1991 a 2006); veterano I (los de 1981 a 1990) y veterano II (desde 1980 y años anteriores).

La prueba de los pequeños comenzará a las 10.00 horas, con un recorrido de 1.500 metros, en las categorías benjamín (2017 y 2018); alevín (2015 y 2016); e infantil (2013-2014).

El circuito urbano partirá desde la avenida Santiago Ramón y Cajal y concluirá en el patio del Colegio Fundación Unicaja Sagrada Familia. Los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculinos como femeninos, recibirán trofeos y medallas. Igualmente, se entregarán medallas a todos los participantes nacidos con posterioridad a 2018.