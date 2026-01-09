Dos detenidos por 18 robos en el interior de vehículos en las zonas centro y norte de Málaga capital

Imagen de uno de los vehículos forzados en uno de los robos. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido 18 robos en interior de vehículos cometidos en las últimas semanas en la zona centro y norte de la ciudad de Málaga. Tras las correspondientes investigaciones, que condujeron al establecimiento de sendos dispositivos de seguridad para localizar a los autores, los agentes han detenido a dos personas y han identificado a una tercera (esta última ha ingresado en prisión recientemente por otros hechos similares), todas ellas por su presunta vinculación con los hechos.

Investigadores adscritos a la Comisaría de Distrito Norte y sus homólogos de la Comisaría Centro iniciaron dos investigaciones independientes, cada grupo en su demarcación policial, por un cúmulo de denuncias por robos en interior de vehículos.

En el distrito Norte, las denuncias se concentraban en los barrios de La Roca, Ciudad Jardín y La Palmilla, generando estos hechos gran alarma social en esta área de la capital malagueña. Se recibieron un total de 14 denuncias por robo en vehículos.

Paralelamente, en el distrito centro, con especial incidencia en estacionamientos en zonas turísticas, los agentes recabaron otras cuatro denuncias, algunas de ellas interpuestas por turistas extranjeros de vacaciones en la ciudad.

Independientemente de la zona de actuación, el modus operandi utilizado seguía un mismo patrón, que consistía en la fractura de ventanillas para, una vez dentro del coche, sustraer los objetos de valor.

Con el avance de las indagaciones, los agentes elaboraron unos mapas criminológicos que sirvieron de base para establecer sendos dispositivos de seguridad, con colaboración de la Policía Local, al fin de dar con el paradero de los sospechosos.

LOCALIZADO 'IN FRAGANTI'

El operativo surtió efecto con un primer arresto de uno de los investigados, sorprendido "in fraganti" en el interior de un vehículo violentado en la avenida Santiago Ramón y Cajal. A este arrestado se le atribuyen 14 robos en la zona norte y ya ha ingresado en prisión provisional en relación con los hechos.

Posteriormente, los agentes localizaban y detenían a otro hombre al que se atribuye cuatro robos en la zona centro. Esta persona actuaba junto a un compinche, quien, una vez identificado, se constaba que acababa de ingresar en un centro penitenciario por delitos de la misma naturaleza.