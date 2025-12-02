Dos detenidos por agredir sexualmente a una mujer a la que suministraron sumisión química en Manilva (Málaga)

Archivo - Efectivos de la Benemérita, especializados en Policía Judicial y pertenecientes al Equipo de Mujer y Menor (EMUME) - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga han detenido y puesto a disposición a dos varones por una supuesta agresión sexual cometida sobre una mujer a la que habrían suministrado sumisión química en la localidad malagueña de Manilva.

Según el relato difundido por el cuerpo armado en un comunicado, el hecho tuvo lugar el pasado día 30 de septiembre cuando la víctima denunció ante los agentes de la Guardia Civil de Manilva que se había despertado desnuda y seminconsciente en una playa del núcleo de Sabinillas, en ese mismo municipio, y que tenía evidentes signos de haber sido agredida sexualmente.

Debido a la relevancia del hecho, los agentes del Emume de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga se desplazaron al lugar para auxiliar a la víctima. Al llegar, la mujer se encontraba bloqueada, en un gran estado de nerviosismo y ansiedad. Y tras ser tranquilizada por los investigadores, fue trasladada a un centro sanitario para ser asistida.

Tras la atención médica, la víctima interpuso la denuncia que fue añadida a numerosas gestiones y toma de declaraciones que ya habían realizado los investigadores, quienes afianzaban que no hubo consentimiento en la relación sexual por parte de la víctima, la cual se encontraba en estado de vulnerabilidad por la sumisión química a la que había sido sometida.

Los agentes siguieron realizando numerosos análisis de la información recabada que pudieron concretar la participación de dos varones en los hechos, de quienes lograron sus identidades poco tiempo después.

Con todas estas pruebas, y con una autorización previa de la Autoridad Judicial, realizaron sendos registros domiciliarios a los dos individuos, en los que se halló la ropa que vestían cuando cometieron el hecho delictivo. Por tal motivo, se procedió a la detención de estas dos personas por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual.

De igual manera, los investigadores detuvieron a otras dos personas por el encubrimiento del hecho. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial que decretó medidas de protección para la víctima.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo Emume de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Estepona.