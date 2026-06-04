Dos detenidos en Estepona (Málaga) especializados en el robo al descuido

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MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Estepona (Málaga) a dos hombres, de 58 y 52 años, a los cuales se les imputan ocho hurtos mediante la modalidad delictiva de "la mancha".

Además, destaca el amplio historial delictivo de los detenidos, así como su especialización en esta modalidad de hurto al descuido. Es un engaño en el que el delincuente mancha a la victima sin que esta se dé cuenta y, mientras la ayudan a limpiarse, aprovechan la distracción para hurtarles sus pertenencias, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, los agentes pertenecientes al grupo de UDEV Patrimonio de la Comisaría Local de Estepona, conocedores de todas estas técnicas delictivas, comenzaron las gestiones para tratar de localizar a los autores de estos hechos que se habían venido denunciando en la localidad.

Tras diversas gestiones policiales para lograr la identificación de los responsables, y con la colaboración de las víctimas, se logró la identificación de uno de ellos.

Con la constatación de la autoría, se estableció un dispositivo policial para materializar la detención y se llevó a cabo un seguimiento. Se da la circunstancia de que usaban vehículos de alquiler para dificultar el trabajo policial, con los cuales se movían por distintos lugares de la provincia en los que perpetraban los hechos.

Los agentes localizaron a los detenidos cuando se disponían a abordar a nuevas víctimas. En el registro del vehículo fueron localizados los utensilios utilizados para los hurtos, paquetes de pañuelos, para limpiar a las víctimas, y gorros con los que trataban de pasar desapercibidos y camuflarse.

Por otro lado, han explicado el modus operandi que repetían a sus víctimas de manera reiterada. Así, se acercaban a las personas elegidas --normalmente vulnerables por su edad o por ser extranjeros y no entender el idioma--, les manchaban con una especie de líquido y tras ganarse su confianza amablemente les ofrecían su ayuda para limpiarles.

Poco después, las víctimas se percataban de que les faltaba la cartera o alguna pertenencia. A ambos autores se les imputan ocho delitos de hurto y cuatro de estafa, a uno de ellos le constan más de un centenar de reseñas policiales por delitos contra el patrimonio. Tras su detención ambos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.