Dos detenidos in fraganti por 15 robos en interiores de remolques en áreas de descanso en Antequera (Málaga)

Foto de uno de los remolques forzado. - CNP

ANTEQUERA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a dos hombres como presuntos autores de robos en interiores de remolques en áreas de descanso en Antequera (Málaga). Se les relaciona supuestamente con 15 hechos delictivos.

Los detenidos formaban parte de una organización asentada en Pinos Puente (Granada), han precisado desde la Comisaría Provincial de Málaga en una nota.

Según han señalado, los investigadores habían detectado un aumento con respecto a las denuncias interpuestas por la sustracción de grandes cantidades de mercancías que, en el momento del robo, estaban en remolques de camiones en áreas de descanso e inmediaciones de la zona de la Yedra, la Sierra y Cortijo Robledo, en la localidad malagueña.

Se da la circunstancia de que los robos se producían siempre en horario de madrugada, en inmediaciones de hoteles y áreas de descanso de la demarcación policial de Antequera.

Tras las primeras pesquisas, el grupo operativo local de la Comisaría de Antequera, en funciones de Policía Judicial, logró la identificación de una serie de vehículos (camiones y turismos) que eran utilizados por los sospechosos para el desarrollo de la actividad delictiva investigada.

A raíz de ahí, los agentes lograron la identificación de varios individuos residentes, todos ellos en la localidad granadina de Pinos Puente, con antecedentes en hechos similares, y supuestos integrantes de una organización criminal muy activa dedicada a la comisión de ilícitos penales.

Los autores realizaban primero una 'cata' para ojear el interior de los remolques y ver si la mercancía les interesaba, de tal modo que el botín de lo sustraído es variado desde aceite, ropa deportiva, incluso carne.

Posteriormente, los agentes iniciaron una vigilancia en las zonas afectadas y lograron la detención in fraganti de dos de los artífices de los robos, de 29 y 32 años, respectivamente; así como la intervención de numerosas herramientas que empleaban para el forzamiento de las puertas traseras de los remolques violentados e incluso un cúter utilizado cuando el remolque no era rígido, junto a guantes, pasamontañas y gorros utilizados para ocultar su rostro.

Asimismo, en el marco de la operación, han sido intervenidos dos de los camiones que los investigados usaban para huir de las zonas afectadas con la mercancía sustraída.