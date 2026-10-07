Dos detenidos e intervenidas dos armas de fuego tras un tiroteo en una riña entre familias en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional
Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 16:54
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MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas y han intervenido dos armas de fuego tras una riña entre dos familias en La Palmilla, en Málaga capital, en la que se han producido varias detonaciones.

Así, según han confirmado fuentes policiales, sobre las 15,10 horas se ha producido una riña entre dos familias en el citado lugar, momento en el que se han producido varias detonaciones sin que haya que lamentar heridos.

Tras los hechos, agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos personas en relación con el suceso, además de la intervención de dos armas de fuego.

La investigación, a manos del Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Policía Nacional, está abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

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