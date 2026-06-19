Dos detenidos tras intervenir un total de 374 plantas de marihuana y cogollos en Benamargosa (Málaga)

Dos detenidos tras intervenir 374 plantas de marihuana y cogollos preparados en Benamargosa - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana ubicada en una vivienda en el municipio malagueño de de Benamargosa y ha detenido a dos personas. En la operación se han intervenido un total de 374 plantas de marihuana y cogollos preparados para su venta.

La investigación se inició tras las labores de vigilancia del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil del municipio malagueño de Vélez-Málaga, quienes, en el marco de la lucha contra los delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas, obtuvieron información sobre la existencia de una plantación ilegal en el interior de un inmueble de la localidad.

Tras obtener la pertinente autorización judicial para el registro de la vivienda, los agentes descubrieron una sofisticada infraestructura diseñada para optimizar el crecimiento de las plantas, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

El sistema contaba con equipos avanzados de climatización, control de humedad, motores de extracción, ventiladores y filtros de carbono; estos últimos destinados a neutralizar el fuerte olor característico del cultivo y evitar así su detección.

Los autores habían realizado un complejo enganche ilegal a la red pública para satisfacer el elevado consumo energético que requería la instalación.

El acceso a la corriente se efectuaba mediante una línea oculta, que atravesaba una perforación en el muro exterior de la vivienda y se conectada directamente al cableado aéreo. En el operativo se han intervenido 374 plantas de marihuana en avanzado estado de maduración, con un peso bruto de 21,45 kilogramos, además de 350 gramos de cogollos ya procesados y listos para su comercialización.

Por estos hechos, se procedió a la detención de dos personas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, quienes ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.