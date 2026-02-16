Dos detenidos en Marbella (Málaga) por golpear y atracar a un hombre y por asaltar una casa de citas

Arma localizada tras dos asaltos. - CNP

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Marbella (Málaga) han detenido a dos de los supuestos autores y partícipes en robos con violencia en intimidación, delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, al presuntamente atracar y golpear a un hombre en la calle y por el asalto a una casa de citas. Para uno de ellos se decretó el ingreso en prisión.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial, que han señalado que el primer caso investigado fue el de un hombre que fue atracado en vía pública por cuatro individuos y, tras intimidarle con un arma blanca, le propinaron golpes y puñetazos para sustraerle la cartera que contenía 500 euros en efectivo.

El siguiente objetivo fue una casa de citas. Los cuatro individuos --esta vez encapuchados-- asaltaron "con gran violencia" la vivienda sustrayendo una suma importante de dinero en efectivo, teléfonos móviles y un reloj de lujo, han explicado estas fuentes a través de una nota.

Según los investigadores, en ambos hechos utilizaron el mismo modo de locomoción para darse a la fuga. El vehículo fue localizado horas después por efectivos policiales que, cuando se disponían a interceptarlo, se dio a la fuga iniciándose una persecución.

Finalmente, lo encontraron abandonado y sin ocupantes y hallaron en su interior un arma de fuego y una bolsa con una sustancia estupefaciente, al parecer cocaína.

Los investigadores pertenecientes a los grupos 2 y 4 de la UDEV de la Brigada Local de Policía Judicial de Marbella se hicieron cargo de la investigación y de realizar las gestiones oportunas para el total esclarecimiento de los hechos, así como recabar los datos que permitieran la identificación de los autores.

Una vez identificados dos de ellos, los funcionarios policiales aunaron esfuerzos en determinar su localización para proceder a su detención. Para ello, realizaron numerosas gestiones que dieron sus frutos en fechas recientes. A los detenidos se les investiga por los delitos robo con violencia e intimidación, delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, siendo decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.