Dos personas heridas tras ser atropelladas por un vehículo en el distrito de Churriana, en Málaga capital

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultados heridas tras ser atropelladas este viernes por un vehículo en Málaga capital, según han confirmado fuentes municipales.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 09.00 horas, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que han recibido avisos alertando del atropello en la carretera de Coín, en la zona del distrito de Churriana. De inmediato, hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local de Málaga y del 061.

Por otro lado, las citadas fuentes municipales han confirmado que dos personas han sido atropelladas por un vehículo, causándole lesiones a ambas víctimas, al parecer, leves.

Las personas heridas han sido atendidas por los servicios sanitarios del 061 y trasladadas a un centro hospitalario. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.