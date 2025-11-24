Dos proyectos financiados por Diputación de Málaga y Alhaurín de la Torre permiten abrir un nuevo enlace a la A-7

Francisco Salado y joaquín Villanova han inaugurado las obras de la glorieta en la A-404, que permite la conexión directa con la A-7 a través del vial ya ejecutado, en Tabico Bajo, desde el norte de la avenida Santa Clara hasta carreterera de Churriana. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre han financiado dos actuaciones que contribuyen a mejorar y descongestionar los accesos entre el municipio y la A-7. La institución provincial aportó 1,3 millones de euros a un nuevo vial que se abrió en junio, que se ha completado ahora con una glorieta en la carretera de Churriana en la que el consistorio alhaurino ha invertido en torno a 600.000 euros.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, han inaugurado este lunes las obras de la nueva glorieta en la carretera A-404, que permite la conexión directa con la A-7 a través del vial ya ejecutado, en la zona de Tabico Bajo, desde el norte de la avenida de Santa Clara hasta la carretera de Churriana.

Salado ha incidido en que estas actuaciones ayudarán a descongestionar los problemas de tráfico en la entrada y salida del municipio, que benefician a un sector amplio de la población de Alhaurín de la Torre. En concreto, tendrá especial repercusión para quienes viven en Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra y Retamar, entre otras zonas.

"En total, la inversión de las dos actuaciones ha sido de unos dos millones de euros. Y creo que es un magnífico ejemplo de colaboración, entre instituciones y, a la vez, de coordinación para solventar un grave problema. Esto es lo que nos piden los ciudadanos, que solucionemos sus problemas. Y no cabe duda de que, actualmente, uno de los principales problemas diarios es el de la movilidad, que afecta al día a día de decenas de miles de personas", ha concretado.

Francisco Salado ha recalcado que la Diputación de Málaga vuelve a demostrar su interés por aportar propuestas y colaborar en soluciones a los atascos de tráfico que sufre la red viaria de la provincia. Y ha felicitado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por sus iniciativas para hacer todo lo posible para que sus vecinos no se vean atrapados en embotellamientos.

Además, ha recordado que la institución provincial ha dedicado durante este año unos 18 millones de euros a través del arreglo de carreteras de la red provincial, reforzando por tanto la seguridad vial; de la reparación de los desperfectos ocasionados por los temporales y de la financiación de obras en caminos locales para mejorar las comunicaciones viarias, como el que ya se ha realizado en el municipio, que ha posibilitado el nuevo enlace con la A-7.

Por su lado, Joaquín Villanova ha subrayado que la nueva conexión permitirá absorber el 40% del tráfico de salida a la autovía desde la zona del norte de Santa Clara. Y ha añadido que los conductores podrán así evitar el paso por la variante entre la rotonda del Encuentro y la autovía, por donde circulan más de 26.000 vehículos al día, según datos de la Junta.

Villanova ha apuntado que el siguiente paso para favorecer el tráfico en las salidas hacia la A-7 es el desdoblamiento de la propia variante de la A-404 entre la rotonda del Encuentro y el ramal de unión con la autovía, que será ejecutado también por la Junta de Andalucía. El alcalde se ha mostrado confiado en que dicho contrato para habilitar sendos carriles bus-VAO (para vehículos con al menos dos ocupantes y transporte público), actualmente en licitación, se adjudique en breve.

VIAL Y ROTONDA

En el mes de junio concluyó y se puso en marcha un vial, a través de la zona de Tabico bajo, desde la glorieta sobre el arroyo Ramírez, pasando por el extremo norte de la avenida de Santa Clara, hasta la A-404 (carretera de Churriana), a la altura de Cortijo Blanco, bajo el viaducto de la A-7, donde se ha construido la intersección en forma de rotonda. Cuenta con dos calzadas separadas por una mediana, que en algunos tramos incluye acerado y carril bici.

Y ahora se ha completado la construcción de una gran glorieta en la carretera de Churriana que enlaza ese vial con la variante de la A-404 a la altura del viaducto bajo la autovía del Mediterráneo y que posibilita el giro a la izquierda a los conductores que salen de la localidad y quieren acceder a la A-7.