Dotaciones del Consorcio de Bomberos de Málaga, preparadas para afrontar el temporal de viento y lluvia en la provincia

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga se preparan desde esta noche ante las previsiones de temporal de viento y lluvias en la provincia para este miércoles 4 de febrero, especialmente ante el aviso rojo en la comarca de la Serranía de Ronda y la declaración de la Junta de Andalucía del Plan de Emergencia en situación operativa 2, dadas las condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de inundaciones para los próximos días.

Según han informado desde la institución provincial, el presidente del CPB Málaga, Manuel Marmolejo, está en comunicación permanente y trabajando de forma coordinada con el 112 y la Sala de Emergencias. Asimismo, el director técnico, José Francisco Espinosa, trabaja presencialmente desde la Sala de Emergencias en la coordinación de avisos y al frente del operativo, y el oficial jefe de la zona de Ronda, Álvaro Bautista, coordinará a los efectivos en esa zona, que se prevé una de las más afectadas por las precipitaciones.

Se ha reforzado el personal, principalmente en las zonas del litoral, para que haya al menos diez bomberos en cada turno. El parque de Ronda se ha reforzado especialmente con un turno extra y se va a montar un retén especial adicional en las instalaciones de Protección Civil de Cortes de la Frontera, en esta misma comarca.

Del mismo modo, los jefes de los parques de bomberos más grandes como son los de Estepona y Torremolinos en la Costa del Sol Occidental y Vélez-Málaga en la Axarquía están operativos al frente de sus equipos en cada zona.

También está activada la unidad de rescate acuático, ubicada en Alhaurín de la Torre, preparada para cualquier intervención inminente necesaria; y la unidad acuática de Cruz Roja se ha puesto a disposición del CPB para colaborar en todo lo necesario y acompaña al dispositivo de bomberos.