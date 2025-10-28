Economistas de Málaga destacan el aumento significativo de la confianza empresarial y el número de empresas constituidas

El decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez, junto a Antonio Pedraza, vicedecano; Isabel Rodríguez, secretaria general técnica; y Javier Font, secretario y director del Servicio de Estudios Económicos. - COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA

El Colegio de Economistas de Málaga ha destacado, con motivo de presentación de su barómetro de la provincia, el "aumento significativo" de dos valores como son la confianza empresarial y el número de empresas constituidas, mientras que, un año más, ha vuelto a señalar como especiales debilidades el precio de la vivienda y una necesidad de una mayor colaboración público-privadas en las infraestructuras de transporte "para que no se entorpezca el crecimiento económico".

En este sentido se ha pronunciado el decano de la institución colegiada, Manuel Méndez, quien junto a Antonio Pedraza, vicedecano; Isabel Rodríguez, secretaria general técnica; y Javier Font, secretario y director del Servicio de Estudios económicos, han ofrecido a los periodistas los datos más destacados del barómetro.

Según han señalado, a pesar del contexto económico mundial, la economía malagueña sigue siendo la que destaca sobre la andaluza, toda vez que Málaga sigue liderando las cifras de crecimiento económico de la región, que a su vez mejora el diferencial con la española.

En el contexto internacional se contempla como las principales potencias económicas europeas, alemana y francesa, no terminan de despuntar, y esta última con la inestabilidad política que sufre, hace que se generen dudas sobre los principales emisores de turistas a Málaga.

Si se compara la actividad económica malagueña en 2025 en este contexto internacional se puede observar que la cifra de crecimiento de la provincia está por encima de la andaluza, española y europea.

En cuanto a los aspectos positivos más destacados del barómetro, el número de sociedades creadas en Málaga, así como el capital invertido en ellas sufren incrementos de dos dígitos, muy por encima de la cifra andaluza en ambos casos y por encima de la española en el primer caso, pero no en el segundo.

De forma desglosada, el dato, a fecha julio de 2025 es de 724 empresas creadas, lo que supone una tasa de variación interanual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior de un 21,89% frente al 12,53% que crecieron las creadas en Andalucía, y el 12,35% a nivel nacional.

Y, además, el índice de confianza empresarial mejora con respecto al trimestre anterior, dato que también mejora en Andalucía y España, aunque en términos de porcentaje este incremento es mas notable en la provincia malagueña.

La provincia mantiene un nivel de precios superior a la media andaluza y española, que en agosto se situó en el 3,1% en Málaga, 2,7% regional e igual a nivel nacional. "Sin duda, la economía malagueña sigue teniendo una fuerte reticencia a la baja y un diferencial con nuestro entorno, producto del dinamismo económico de nuestra provincia", han expuesto.

El mercado laboral en el segundo trimestre sigue presentando cifras de crecimiento, tanto número de personas activas, llegando a más de 911.000 y con una tasa de crecimiento del 3,22%, superior a la andaluza y española; el número de ocupados también presenta cifras por encima del entorno.

El número de parados aumenta en Málaga con respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a 119.800, con un incremento del 7,73%, pero con un descenso frente al primer trimestre de este año, producto también del inicio de la temporada turística, destacando la reducción del número de parados en Andalucía y España. También aumenta la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con un incremento del 3,35%, por encima del entorno.

De otra parte, los economistas apuntan que siguen mejorando las cifras de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, tanto españoles como extranjeros, destacando el incremento de los primeros, circunstancia que no ocurría en barómetros anteriores. Ocurre igual en el caso de las pernoctaciones hoteleras, mejorando también en residentes españoles, aunque lo hace en menor medida que en Andalucía, en España.

En el caso de pernoctaciones en apartamentos turísticos destaca el descenso de casi un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, hecho que también ocurre en Andalucía, y no en España, siendo también destacable el descenso entre residentes españoles y en menor medida entre extranjeros.

Desciende también el grado de ocupación y el número de viajeros alojados en apartamentos turísticos. El tráfico aéreo de pasajeros sigue aumentando con un incremento del 7,80% con respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a la cifra de 2.886.642 en el mes de julio.

La cifra de hipotecas concedidas en el mes de julio sufre un incremento del 10,15% respecto al mismo periodo del año anterior en la provincia, destacando el incremento sufrido en Andalucía del 38,57% y el 32,96% en España.

La licitación oficial, como en periodos anteriores, sigue subiendo muy por encima de nuestro entorno, representando un tercio de la licitación andaluza. Sube, asimismo, la compraventa de viviendas y el precio de la vivienda libre, en este último caso al 12,82% con respecto al mismo periodo del año anterior, patrón que se repite en todos nuestros últimos análisis.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Respecto a los principales indicadores económicos, la previsión de crecimiento del PIB en Málaga se sitúa en el 2,8%, similar a la prevista en el ejercicio anterior, 2,4% para Andalucía y 2,5% para España.

La cifra de importaciones aumenta al 11,67%, frente a un descenso en Andalucía del 6,42% y un incremento del 5,33% en España. Las exportaciones van en línea similar a las importaciones.

También destaca el índice de precios al consumo sigue aumentando en nuestra provincia, por encima de la media andaluza y española con una importante reticencia a la baja.

COMPRAVENTA DE VIVIENDA

En el apartado de compraventa de vivienda en la provincia de Málaga, los economistas señalan que tanto las viviendas terminadas como las visadas presentan un aumento considerable en el segundo trimestre respecto al primero de 2025, con 2.029 y 2.482 viviendas respectivamente. "Cifras muy alejadas todavía de las necesidades reales del mercado", han señalado apuntado que hasta agosto de 2025 se han terminado en Málaga 3.252 viviendas y se han visado 4.819, de ellas únicamente 143 son VPO en Marbella (64), Rincón de la Victoria (31) y Algarrobo (28). El resto son de renta libre.

En el periodo enero-julio de 2025, las viviendas sometidas a transacción de compraventa, ascienden a 22.289, lo que supone 2.159 viviendas transaccionadas más que en el ese periodo del año anterior.

Señalan que se mantiene el desequilibrio que se viene presentando entre vivienda nueva y usada: De las 22.289 viviendas sometidas a compraventa desde enero a julio de 2025, 7.219 corresponden a nueva y 15.070 a usada, más del triple, a pesar de haber aumentado la compraventa de nueva en 1.697 viviendas respecto al mismo periodo de 2024, "lo que ha resultado totalmente insuficiente. La escasez de oferta de vivienda nueva sigue tensionando sobremanera el mercado, elevando los precios de las mismas hasta cifras impensables en nuestra provincia hace unos años", recogen en el barómetro.

También destacan por significativo que el 70% de las primeras viviendas compradas en la provincia de Málaga sea a cargo de no residentes: "No extraña si tenemos en cuenta los precios de las viviendas y que el 60% de la población está en niveles salariales cercanos al SMI (1.323 euro/mes)".

"Esta escasez de vivienda conduce por la propia ley del mercado a una subida de precios. Esto conlleva una distorsión de los compradores, al entrar compradores de otras provincias o no residentes, con mayor poder adquisitivo. Situación que se ve agravada por la reducción de empresas promotoras y constructoras, la concentración del mercado inmobiliario que facilita el control y el flujo de viviendas", exponen.