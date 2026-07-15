La V edición del Festival Internacional de la Guitarra de Málaga Pepe Romero contará con 15 conciertos

Presentación de la quinta edición del Festival Internacional de la Guitarra de Málaga Pepe Romero. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Festival Internacional de la Guitarra de Málaga Pepe Romero tendrá lugar en la capital entre los próximos 4 y 30 de septiembre, con un programa que estará compuesto por 15 conciertos.

Este año el festival se celebrará en el Patio de Surtidores de La Alcazaba, la Sala Fundación Unicaja María Cristina, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga y el Teatro Cervantes.

Esta edición está dedicada al Maestro Rodrigo por el 125 aniversario de su nacimiento y los guitarristas malagueños y miembros fundadores del célebre Cuarteto Romero, Celín Romero, en su 90 aniversario, y Ángel Romero, en su 80 aniversario.

El Festival se inaugurará el 4 de septiembre en la en la Sala Fundación Unicaja María Cristina con la guitarra de uno de los artistas flamencos de mayor relevancia y galardonado con el Bordón Minero del Concurso de Las Minas, Alejandro Hurtado. Lo acompañará en el escenario Inmaculada Salomón, 1a bailarina del Ballet Nacional de España.

El día 5 de septiembre, en el Patio de Surtidores de La Alcazaba , actuará Jacob Kellerman, uno de los grandes guitarristas de la actualidad que interpretará el concierto con la guitarra Antonio de Torres de 1888 que fuera propiedad de Francisco Tárrega.

El domingo 6 de septiembre, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga actuará el Quinteto 1909, que ofrecerán un variado recital dedicado a la memoria del célebre guitarrista y compositor Ángel G. Piñero.

El día 11 de septiembre, en la en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, El Amir ofrecerá un esperado recital flamenco. El guitarrista es figura principal de la gira mundial de Hans Zimmer, habiendo grabado la última banda sonora de James Bond.

El sábado 12, en el Patio de Surtidores de La Alcazaba , recibimos al joven guitarrista Ausiàs Parejo, ganador de más de 30 premios internacionales , entre ellos el Concurso Internacional de Guitarras Alhambra y el Pittaluga, y nominado al Latin Grammy en la pasada edición de 2025.

El ganador de la 40 edición del Certamen Andrés Segovia de La Herradura, Filip Miskovic, es uno de los jóvenes que más fuerte suenan en la guitarra española. Asistirá con su guitarra el día 13 de septiembre, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

El flamenco regresará el día 17 de septiembre para recibir al guitarrista Pituquete, que estará acompañado como artista invitada de la cantaora Encarna Anillo. Un recital en un marco de gran belleza como es el Patio de Surtidores de La Alcazaba.

El día 18 de septiembre, aparecerá la ganadora del Latin Grammy en 2017, Mabel Millán, que ofrecerá un esperado recital en el Patio de Surtidores de La Alcazaba y el 19 de septiembre, la Sala Fundación Unicaja María Cristina recibirá a uno de los grandes del flamenco, Daniel Casares.

El 20 de septiembre visitará Málaga Daniel Zapico, uno de los más destacados intérpretes a nivel mundial que tienen los instrumentos de cuerda pulsada. Se podrá disfrutar de su guitarra en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga

José Fermín Fernández, ganador del Bordón Minero, tocará en el Patio de Surtidores de La Alcazaba de Málaga el día 24 de septiembre. La calidad de sus composiciones, unidas a una técnica fuera de parámetros, hacen de cada concierto un acontecimiento.

El último ganador del Bordón Minero del Cante de las Minas, Joni Jiménez, vuelve al festival para ofrecer su guitarra flamenca , unida a uno de los cantaores de máxima referencia, Jesús Méndez, que lo acompañará como artista invitado. Estarán en la Sala Fundación Unicaja María Cristina el día 25 de septiembre

El ciclo 'Trasnoches flamencos' cerrará con Ricardo Fernández del Moral, único ganador en la historia de todos los premios de cante de La Unión. Se le podrá escuchar en el Patio de Surtidores de La Alcazaba de Málaga el día 26 de septiembre.

El nominado a los Latin Grammy 2025, José Luis Ruíz del Puerto, uno de los guitarristas más destacados de las últimas décadas; interpretará un programa centrado en las mujeres compositoras y en homenaje a la gran María Luisa Anido. Será el día 27 de septiembre, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

El día 30 de septiembre, el Maestro Pepe Romero clausurará esta 5a edición junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga y el maestro José María Moreno en el Teatro Cervantes. Los Romero, tanto en cuarteto como solistas, conquistaron Estados Unidos rápidamente tras su exilio en 1957. Siempre llevando Málaga por delante, han llevado su música a las grandes orquestas y escenarios americanos.

Este concierto, que se celebra en el marco de celebración del 125 aniversario del nacimiento de Joaquín Rodrigo y el 250 aniversario de la Independencia de América, muestra la importancia que han adquirido Rodrigo y Romero juntos en el. Este concierto estará dedicado a los malagueños, artistas universales de la guitarra española y miembros fundadores del cuarteto Romero, Celín Romero en su 90 aniversario y Ángel Romero en su 80 aniversario.

Tras abrir el concierto con 'A la búsqueda del mas allá', encargo de la Sinfónica de Houston a Joaquín Rodrigo por los 200 años de la Independencia de Estados Unidos en 1976 tras su visita a la NASA, Pepe Romero, interpretará el celebérrimo Concierto de Aranjuez, del que es su intérprete más reconocido.

La segunda parte constará de una selección de las bandas sonoras más icónicas de John Williams --Star Wars, Indiana Jones, E.T, Superman...-- interviniendo Romero nuevamente en Stolen memories de "Schindler's List".