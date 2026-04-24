Educación investiga una agresión a una alumna de seis años en un colegio de Málaga capital

Archivo - Un niño apunta en la libreta sus deberes. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo está recabando información en relación con la presunta agresión sufrida por una alumna en un colegio concertado de la capital malagueña.

Así lo han confirmado a Europa Press desde dicha delegación, al tiempo que han precisado que el centro "ha abierto el protocolo de acoso, sin que con carácter previo al suceso se tuvieran indicios de ello o comunicaciones anteriores de la familia".

Según publican varios medios locales, los hechos sucedieron este pasado martes. El padre fue a recoger a la niña y se dio cuenta de que tenía marcas tanto en el cuello como en los brazos y según le habría explicado, varios compañeros la habían agarrado y golpeado.

El protocolo de acoso escolar se encuentra regulado en Andalucía por la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Se trata, según recoge el documento, de distinguir entre este fenómeno de lo que suponen agresiones esporádicas entre el alumnado y cualquier otra que no supone inferioridad de uno de los participantes en el suceso, para las que se aplican las medidas que el centro establezca en su plan de convivencia.