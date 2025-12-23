Edufinet favorece la inclusión financiera y digital de casi 1.000 mayores con la obra de teatro 'Las cosas fáciles'

Proyecto Edufinet ha vuelto un año más a llevar a escena la obra 'Las cosas fáciles' en Málaga, de la mano de la Compañía de Teatro Blanca Marsillach, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y digital de las personas mayores. - UNICAJA

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha vuelto un año más a llevar a escena la obra 'Las cosas fáciles' en Málaga, de la mano de la compañía de teatro Blanca Marsillach, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y digital de las personas mayores.

En concreto, cerca de 1.000 personas, procedentes de distintos municipios de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, se han beneficiado de esta actividad, que cuenta con el patrocinio de Funcas Educa y que acogió el pasado 11 y 12 de diciembre la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga, ha detallado Unicaja en una nota.

Se trata del tercer año consecutivo en el que Edufinet y dicha compañía colaboran juntas en esta representación teatral, enfocada a este colectivo, y que ha obtenido, en sus dos ediciones anteriores, una buena acogida entre el público, gracias a su carácter dinámico, ameno y al interés de los temas que en ella se abordan.

Cada día se ofrecieron dos funciones, ambas en horario matinal (a las 10,00 y a las 12,00 horas), durante las que los mayores han podido conocer las claves de la educación financiera en finanzas personales y digitales, de una forma amena e informal, a través de representaciones teatrales, que incluyen la interacción con el público.

De este modo, han tenido acceso a conocimientos financieros esenciales en su día a día, así como a habilidades y competencias que favorecen su mayor autonomía tanto en la gestión de su economía, como en materia de ciberseguridad, contribuyendo, con ello, a reducir la brecha digital que, a menudo, afecta a este colectivo.

'Las cosas fáciles' es una comedia escrita y dirigida por Alberto Velasco y protagonizada por las actrices Sara Ralla y Cristina Izquierdo, que fue estrenada por primera vez en Madrid en octubre de 2023. Con una finalidad formativa, esta propuesta escénica pone el foco en la situación de las personas mayores a la hora de enfrentarse al nuevo mundo financiero y en la necesidad de dotarles de las herramientas y medios necesarios para promover su envejecimiento activo y una mayor independencia tanto en el manejo de sus finanzas personales como en su acceso al entorno digital.

En definitiva, se trata de dar visibilidad a la relación que mantiene este segmento de la población con la tecnología y las finanzas, así como potenciar su formación, con el fin de garantizar la toma de decisiones financieras acertadas y una mayor conciencia sobre los riesgos existentes en materia de ciberseguridad, sobre todo, al hacer uso de la banca digital.

Esta nueva colaboración viene a refrendar la relación que mantienen desde hace tiempo Edufinet y la Compañía de Blanca Marsillach y que ha llevado a ambas partes a trabajar conjuntamente en diferentes proyectos para promover la educación y la inclusión financieras de diversos colectivos y segmentos de edad.

En 2023 y 2024, representaron 'Las cosas fáciles', dirigida al colectivo de mayores, y, anteriormente, varias propuestas escénicas destinadas a jóvenes. A ello cabe sumar también, la puesta en escena este mismo año, a finales de noviembre, de la obra 'Hacerse mayor', de la que se han beneficiado más de 1.200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

En sus 20 años de trayectoria, el Proyecto Edufinet se ha caracterizado por ser uno de los programas de educación e inclusión financiera pioneros y de referencia en España, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad. Fruto de esta continua labor es su amplia red de colaboración, que engloba a una decena de organizaciones empresariales y 17 universidades.

Durante este tiempo, ha trabajado para contribuir a la inclusión financiera de la sociedad, con especial atención a los colectivos de los más jóvenes y de personas mayores, lo que le ha consolidado en la actualidad como uno de los agentes más activos dentro de este ámbito.

Desde su puesta en marcha, en 2005, ha llevado a cabo una gran variedad de actividades formativas, de carácter práctico, entre las que destaca el desarrollo de distintas jornadas, talleres, cursos y conferencias, tanto en formato presencial como online para ciudadanos de todas las edades, de las que se han beneficiado, hasta el momento, más de 300.000 personas.

Edufinet cuenta con dos sedes físicas en Málaga y Salamanca. Su web (www.edufinet.com) ofrece una ventana abierta al mundo de la economía y las finanzas, desde donde sus usuarios pueden acceder a información útil y didáctica sobre éstas y otras materias relacionadas, a través de distintos apartados: Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics). Estos portales web han recibido más de 11 millones de visitas, con accesos procedentes de 180 países y cerca de 20 millones de páginas vistas.

A la publicación de varios libros y de posts en su blog, EdufiBlog, se suma, además, la labor formativa que desarrolla a diario este programa, a través de sus perfiles de redes sociales (YouTube, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok) y de las plataformas de podcast iVoox y Spotify.

Edufinet ha sido, además, distinguido a lo largo de este tiempo con diversos premios. Entre ellos, dos galardones en los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025; el Premio Finanzas para Todos 2024, concedido por el Plan de Educación Financiera, en su categoría de mejor iniciativa de educación financiera, además, de un reconocimiento como finalista en los Premios Vuela 2024.