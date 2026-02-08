Efectivos del CPB intervienen en varias actuaciones en las carreteras de la provincia por los efectos de borrascas

Efectivos del CPB intervienen en varias actuaciones en las carreteras de la provincia - CPB

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga han intervenido este domingo en varias actuaciones en carreteras de la provincia debido a las consecuencias de los temporales.

En concreto, efectivos del CPB de la dotación de Algatocín han intervenido en la mañana de este domingo para retirar un árbol y ramas caídas obstruyendo la vía en la A-369, en el kilómetro 31, de Benarrabá.

Por otro lado, también han intervenido por desprendimiento de rocas caídas sobre la vía en la A-369, en el kilómetros 28, en Algatocín. Así, lo han retirado y balizan la zona.