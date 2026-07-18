Efectivos del Infoca continúan lucha contra el incendio declarado en Árchez (Málaga), que está estabilizado

Trabajos de extinción del incendio declarado Árchez. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, continúa trabajando para la extinción del incendio declarado este pasado viernes en el municipio malagueño de Árchez, que está estabilizado.

En concreto, el fuego quedó estabilizado sobre las 23,40 horas de este pasado viernes, por lo que los efectivos continúan en el lugar para su control. Así, actualmente se encuentran en el lugar 65 efectivos por tierra, cinco autobombas, una unidad móvil de meteorología y la unidad médica.

Cabe recordar que el incendio forestal obligó al desalojo, de forma preventiva, de núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al fuego. Se trata de 162 personas desalojadas de forma preventiva en zonas cercanas pertenecientes a Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta.

También se decretó el confinamiento de la localidad malagueña de Cómpeta, que ya fue levantado este pasado viernes.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), elevó a las 14,52 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado.

También debido al fuego la carretera A-7206, entre los kilómetros 0 al 3, fue cortada en ambos sentidos, vía que une Cómpeta con la N-340 por Algarrobo.

EMA 112 gestionó más de una treintena de llamadas de vecinos que informaban de un incendio que había comenzado en una zona de pasto escarpada próxima al punto limpio de la localidad de la comarca de la Axarquía sobre las 12,40 horas.

De inmediato, el centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial de Infoca, a los bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad. En el municipio malagueño de Cómpeta ha sido instalado el Puesto de Mando Avanzado.