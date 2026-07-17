Levantan el confinamiento de Cómpeta por el incendio de Árchez (Málaga), que obliga a mantener a 162 desalojados

Incendio en Árchez (Málaga) - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado en la noche de este viernes, 17 de julio, el levantamiento del confinamiento del municipio malagueño de Cómpeta, una medida decretada durante la tarde a consecuencia del incendio forestal declarado en Árchez, si bien el fuego continúa en situación operativa 1 y aún no puede darse por estabilizado.

En una comunicación remitida a medios, Navarro ha concretado que la medida permite que los más de 4.400 vecinos que habían sido desalojados en la localidad puedan volver a sus hogares, aunque las 162 personas desalojadas de forma preventiva en zonas cercanas pertenecientes a Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta deberán aún permanecer desalojados, al no poder dar por estabilizado este incendio.

Durante la noche continuarán las labores de extinción y estabilización del incendio, una vez retirados los medios aéreos con el ocaso solar. Para ello, permanecerán desplegados 105 efectivos por tierra, dos vehículos autobomba, una unidad móvil de meteorología y una unidad médica, según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de la red social 'X', consultada por Europa Press,

Cabe mencionar que durante la tarde ha sido instalado un Puesto de Mando Avanzado en el municipio de Cómpeta. Desde el mismo, según prosigue la responsable, se ha coordinado el operativo desplegado tras la activación de la situación operativa 1 del Plan Infoca.

Al dispositivo también se han incorporado 21 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, con seis vehículos de intervención y uno ligero. En conjunto, el operativo ha movilizado a 220 efectivos de los distintos servicios de emergencia y 56 recursos materiales.

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha señalado que la evolución del incendio es, a priori, favorable, ya que, pese a la escasa humedad, la ausencia de viento y el descenso previsto de las temperaturas durante la noche favorecerán las labores de aseguramiento del perímetro. No obstante, ha insistido en mantener la prudencia y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

"Podemos decir que la cosa va bien, que tenemos un despliegue muy importante para que la población civil esté tranquila, pero también que tienen que ser prudentes, tienen que ser responsables y deben seguir milimétricamente las instrucciones que les den las autoridades y, evidentemente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha detallado.

Así las cosas, ha concluido que el incendio está "perimetrado", aunque ha precisado que aún no puede darse "por estabilizado". Ello se debe a que los efectivos siguen asegurando el perímetro y refrescando las zonas humeantes para evitar la reactivación de cualquier foco.