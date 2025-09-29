Elvira Lindo, 'El Hormiguero' y Abraham Boba, protagonistas de la programación cultural de otoño de Estepona (Málaga)

Archivo - La Biblioteca de Culturas Contemporáneas de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Los escritores Elvira Lindo, Pedro Mairal o Ángelo Néstore, el artista Manuel León, el músico Abraham Boba y el responsable de los experimentos psicológicos del popular programa televisión 'El Hormiguero', Jordi Moltó, serán algunos de los protagonistas de la programación cultural de otoño de la ciudad malagueña de Estepona.

Así lo ha informado el responsable de la Biblioteca de Culturas Contemporáneas, Alejandro Simón, quien ha destacado que la citada biblioteca "se consolida como epicentro cultural en la ciudad por el nivel de sus actividades y la presencia de destacados nombres de la creación".

Todas las actividades serán gratuitas y de entrada libre hasta completar aforo. Para los cursos y talleres habrá que inscribirse previamente enviando un correo electrónico a bcc@estepona.es

De este modo, la programación inicia el día 3 de octubre con el taller de expresión corporal 'El cuerpo es espíritu. Introducción al baile flamenco', con el reconocido bailaor Alberto Sellés. El 10 del mismo mes, el artista Manuel León presentará su exposición 'La procesión va por dentro', que mezcla la cultura popular y urbana con paisajes llenos de colorido y que se instalará al aire libre en los totems ubicados en la calle Terraza.

El cine toma protagonismo el día 14 con la proyección de 'El cónsul de Sodoma', dirigida por Sigfrid Monleón, seguida de un coloquio sobre el poeta Jaime Gil de Biedma. El propio Monleón regresará el día 15 con el taller 'Jardín de deseos', una mirada onírica al cine a través de escenas "emblemáticas que exploran el límite entre sueño y realidad".

El 16 de octubre, literatura y música se entrelazan con la presentación del libro 'Luz de labio con el beso dentro' de Pedro Villarejo. El 21 de octubre, el club de lectura de la biblioteca pondrá el foco en uno de los fenómenos editoriales europeos más comentados de los últimos años: 'La anomalía', de Hervé Le Tellier.

Mientras, el 23 de octubre llegará la entrega del V Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona. En el marco de esos premios, se presentará la obra ganadora, 'Anidan Minerales', de la poeta Julia Viejo. La jornada culminará con un concierto del vocalista de León Benavente, Abraham Boba, en una jornada que "promete unir palabra y emoción en estado puro".

El día siguiente, el responsable de los experimentos psicológicos del programa de televisión 'El Hormiguero', Jordi Moltó, "compartirá los entresijos de los vídeos virales del programa", en un encuentro moderado por el periodista Paco Reyero.

La agenda de octubre continúa el 28 con un homenaje a Robert Redford y el 30 con el taller infantil 'Un tesoro lleno de palabras', mientras que el mes de noviembre arranca con la presentación del libro 'Calle de la hipótesis', de Francisco García Castro, y el día 11 se rinde homenaje al director alemán Rainer Werner Fassbinder, en el año que hubiera cumplido 80 años.

El 13 de noviembre vuelve el taller infantil 'Un tesoro lleno de palabras', y el día 15, la artista Sonia Salmerón impartirá un taller de ilustración y grabado titulado 'Técnicas para narrar sin palabras'. Ademñas, El 18 de noviembre, el club de lectura de la biblioteca se sumerge en 'Claus y Lucas', de Agota Kristof.

Al día siguiente, el poeta Ángelo Néstore guiará un taller de escritura creativa titulado 'Todo será campo: plantar ideas, regar palabras'. El autor presentará el día 20 su nuevo libro 'Leche Cruda'.

La reconocida escritora Elvira Lindo, quien es uno de los grandes nombres de la narrativa actual española, llega el 27 de noviembre, el primer aniversario de la biblioteca, cuando también habrá un concierto de Alondra Bentley.

El final llegará en diciembre con el escritor argentino Pedro Mairal, que presentará el día 16 su aclamada novela 'La Uruguaya' y el periodista y poeta Braulio Ortiz Poole, que el día 17 ofrecerá un taller de periodismo cultural bajo el título 'Una orilla tranquila en un río revuelto' y el 18 cerrará el trimestre con la presentación de su libro 'Hombres que dicen aleluya'.