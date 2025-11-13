Empresas, administraciones y líderes globales se citan en Simed Málaga para diseñar el futuro del sector inmobiliario

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, organizado por el Palacio de Congresos de Málaga (Fycma), ha abierto este jueves las puertas de su 21 edición como punto de encuentro de empresas, administraciones y líderes globales para diseñar el futuro del sector inmobiliario y promotor.

El acto inaugural ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, Juan Manuel Rosillo, que han coincidido en destacar el papel de Simed como foro de referencia europeo para la colaboración público-privada.

A continuación, ha tenido lugar el Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga 'Entre Líderes', que ha reunido a representantes de grandes promotoras, como el consejero delegado de AQ Acentor, Sergio Gálvez; Francisco Javier Pérez Medina, de Culmia; y el director de España y Portugal de Ginkgo Advisor, Antonio Truan.

También han estado el consejero delegado de Lagoom Living, Javier Braza Delgado; Alberto Quemada Salsamendi, de LandCo; Jorge Pérez de Leza Eguiguren, de Metrovacesa; Borja García-Egotxeaga, de Neinor Homes, y Tomás Gasset, de Urbania; moderado por Juan Verde, promotor de la Economía Verde y Líder Global en Desarrollo Sostenible.

En el encuentro se han abordado los desafíos del mercado residencial en España, entre ellos el desarrollo de suelo como factor clave para la construcción de viviendas, la evolución del comprador y la necesidad de integrar criterios de sostenibilidad y eficiencia en los nuevos desarrollos.

También el acento en la transformación cultural y generacional que vive el sector y en la importancia de reforzar la colaboración entre los ámbitos público y privado para potenciar el acceso a la vivienda asequible y sostenible.

Por otro lado, el marco del III Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y Housing Europe, ha puesto el foco en las políticas europeas y nacionales de vivienda y en las fórmulas de colaboración público-privada para ampliar el parque residencial asequible.

Las sesiones han abordado desde el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Suelo hasta experiencias internacionales de gestión, regeneración urbana y promoción pública innovadora. Además, ha reforzado la proyección europea de Simed.

Por su parte, el Foro Innova by Bilba ha reunido a expertos y entidades públicas y privadas en torno a la industrialización, la sostenibilidad y la eficiencia energética como ejes de transformación del sector. Así, se han presentado casos de innovación aplicada a la edificación residencial y a la rehabilitación urbana, así como nuevas oportunidades derivadas de la colaboración público-privada en los procesos constructivos.

La jornada ha destacado además el papel de la digitalización y las herramientas tecnológicas como palancas para avanzar hacia un modelo de vivienda más descarbonizado, eficiente y accesible.

El programa se ha completado con el estreno del foro Living en Evolución, coorganizado con Iberian Property, que ha explorado la transformación del mercado residencial hacia modelos más flexibles y centrados en la experiencia del usuario. Este nuevo espacio ha analizado las tendencias que están configurando el futuro del living, desde el auge del flex living o el coliving hasta el desarrollo del residencial premium.

EL VIERNES

Simed acogerá este viernes una nueva convocatoria del Foro de Colaboración Público-Privada y la jornada reunirá a representantes institucionales, expertos europeos y empresas del sector para debatir sobre las políticas de vivienda, la gestión del suelo y los modelos autonómicos que están marcando el futuro del parque residencial asequible.

El programa será inaugurado por José María López Cerezo, gerente del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga y presidente de AVS junto a Nacho Román, director general de Fycma. La primera mesa, 'Viviendas con impacto social', contará con Guillermo Prudenciano, Business Development Manager de 011h; la presidenta de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, Helena Beunza Ibáñez; el director general de LiveUpp Promociones, Joaquín Osuna Rodríguez; el presidente de Surbisa y concejal de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, Jon Bilbao; y la concejala delegada de Vivienda y Desarrollo Sostenible de Cádiz, Ana María Sanjuán Luna.

A continuación, la sesión 'Visión internacional/Europa de la vivienda asequible' ofrecerá una perspectiva comunitaria sobre los retos comunes en materia habitacional, con Borja Giménez, eurodiputado y miembro de la Comisión sobre la Crisis de Vivienda del Parlamento Europeo, y de José María López, en representación de AVS.

El debate continuará con la mesa 'Colaboración público-privada en la gestión del suelo', en la que participarán Álvaro González, delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid; Javier González, director de Urbanización y Agenda Urbana de Sepes; Javier Martín-Merino, socio y responsable del Área de Urbanismo de Andersen; José Andrés Moreno, director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Junta de Andalucía, y José María Morente, gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga.

El foro incluirá la sesión 'Modelos autonómicos de vivienda', con Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco; Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias; e Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores, para compartir estrategias regionales para ampliar el parque de vivienda y fomentar la colaboración público-privada desde el ámbito autonómico.

La jornada culminará con la clausura del Foro de Colaboración Público-Privada y del III Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; y el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, entre otros.

El viernes el Foro Innova by Bilba abordará la transformación del sector inmobiliario a través de la inversión, sostenibilidad y digitalización. Con el formato 'Píldoras de actualidad. Innovación aplicada: inversión, construcción y venta en clave de futuro', se analizará en las sesiones las tendencias de inversión y gestión empresarial, nuevas fórmulas de construcción sostenible y el papel de la predicción de datos y la digitalización en venta y comercialización.

Posteriormente, el foro acogerá la sesión 'Del urbanismo estático al urbanismo basado en el data driven: el gemelo digital de Málaga', impulsada por el Ayuntamiento, donde la edil de Innovación, Digitalización Urbana y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, abordará proyectos y herramientas innovadoras para su aplicación en estos ámbitos.

El programa continuará con la IV edición de la Open Call for Startups, con el apoyo de Málaga Open for Business y la Universidad de Málaga. Las cinco startups finalistas -ConBotics, Jubenial, Nidus Lab, PinMy y Raizo- presentarán sus proyectos en formato elevator pitch, antes de la deliberación del jurado y la entrega de premios. La jornada concluirá con una intervención inspiracional de Clara Cantarero, directora de Marketing, Interiorismo y Comunicación de IKEA Andalucía Oriental.

La oferta expositiva de Simed crece, con unas 180 empresas y entidades distribuidas en 11.000 metros cuadrados. Presenta una oferta de 9.400 viviendas en venta y alquiler en España, junto a un suelo residencial disponible con capacidad para alberga cerca de 7.000 unidades. A nivel internacional, se incorpora una oferta de más de 4.100 viviendas, con suelo para 22.000 viviendas, En total, son más de 220 las entidades públicas y privadas con participación activa.