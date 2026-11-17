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MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) va a reorganizar, a partir de este miércoles, 18 de noviembre, el servicio que presta de autobús urbano en el distrito de Churriana.

Así, debido al avance de la obra que está ejecutando Emasa en el entorno de la calle San Javier para evitar el riesgo de inundaciones, a partir de mañana se cortarán al tráfico algunos tramos de la calle Torremolinos durante un plazo de tres meses, lo que conlleva la reorganización de líneas de autobús, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

De este modo, la actual línea 10 se integrará en la línea 9, que prestará la cobertura a los ámbitos atendidos hasta ahora por ambas líneas, utilizando las paradas actuales e incrementando el número de expediciones al día: de las 73 actuales que suman ambas líneas se pasarán a 84, con una frecuencia media de 20 minutos.

La EMT informará de estos cambios a través de sus canales habituales de comunicación. Durante los primeros días de funcionamiento de esta nueva configuración del servicio, la EMT dispondrá de personal de información en la zona con el fin de orientar a las personas usuarias sobre los nuevos recorridos, las paradas provisionales y las paradas que resulten afectadas o queden anuladas como consecuencia de las obras.

Por último, han recordado que toda la información relativa a los nuevos recorridos, paradas y horarios, así como la localización de los autobuses en tiempo real, estará disponible en la plataforma Navega EMT, accesible en https://navega.emtmalaga.es/lineas.