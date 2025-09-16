El encuentro cultural 'La noche se hace arte' de la barriada de Churriana en Málaga tendrá lugar el próximo sábado

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La barriada malagueña de Churriana celebra este sábado, 20 de septiembre, una nueva edición del encuentro cultural 'La noche se hace arte', que ofrecerá más de 20 actividades y talleres artísticos para todos los públicos.

La concejala delegada del distrito, Mercedes Martín, acompañada de representantes de colectivos y asociaciones que colaboran con esta iniciativa, ha presentado este martes el programa de la octava edición de este evento que incluye actuaciones musicales, exposiciones artesanales, talleres y diferentes encuentros.

Como en años anteriores, 'La noche se hace arte' está organizada por el distrito y cuenta con la participación de una veintena de colectivos y particulares. La bienvenida al evento tendrá lugar a las 20.00 horas y las actividades comenzarán a partir de las 20.30 horas, para finalizar con una velada dedicada a los más jóvenes en la plaza de La Inmaculada con un concierto a cargo del grupo Zayas Cover Band.

También habrá un espectáculo de magia, conciertos de diferentes estilos musicales y un desfile a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores 'Lágrimas de Dolores' que recorrerá las calles del distrito a partir de las 20.00 horas, así como una barra a cargo del 'Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rosario-Churriana'.

Bajo la temática de 'La Música de Nuestra Vida', las actividades se desarrollarán en varias calles y plazas de Churriana en las que se vivirá un jornada lúdica y festiva de convivencia vecinal. Además, el Área de Juventud instalará una carpa informativa para promover un ocio saludable para que los jóvenes pueden informarse de métodos de protección sexual o ante drogas y alcohol y cuenta con colaboración del Área de Medioambiente a través de 'Málaga cómo te quiero!?'.

Por último, la Línea 10 de la EMT, que abarca desde la Alameda Principal hasta Churriana, ampliará ese día su horario nocturno con motivo del evento.

Entre las actuaciones está los espectáculos 'Toda una Vida' y 'La Esencia de la Música', en el patio de la sede del distrito; así como 'El Sexto Acorde' en la plaza Piedra Blanquilla, donde también estará la 'Tuna Femenina de la Facultad de Medicina de Málaga' y el espectáculo 'Sonso Sister'.

Además, habrá espectáculo de magia de Pablo Romón, 'Bravo por la Música', flamenco, el desfile de Banda de Cornetas y Tambores, el concierto del grupo Zayas Cover Band; así como exposiciones como 'La Música de nuestra vida', 'Ilustración y Artesanía', muestras de manualidades y luthería y talleres de 'Artesanía de crochet con música y +' o 'Ecos del Cerro del Villar'.