Endesa, Fundación Endesa y Ayuntamiento de Ronda unen fuerzas para conservar y embellecer el patrimonio cultural

María Malaxechevarría (i), directora general de Fundación Endesa, la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández (c); y Santiago Domínguez Rubira (d), director de Generación Hidroeléctrica de Endesa. - ENDESA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de Endesa ha acogido este viernes la firma de dos acuerdos de colaboración con el Consistorio de Ronda que comparten el objetivo de conservar y embellecer el patrimonio cultural de la localidad rondeña y, más concretamente, de la garganta natural que la atraviesa, conocida como Tajo de Ronda.

La alcaldesa del municipio, Mari Paz Fernández, acompañada por el concejal de Turismo, Ángel Martínez; se ha reunido con María Malaxechevarría, directora general de Fundación Endesa, y con Santiago Domínguez Rubira, director de Generación Hidroeléctrica de Endesa, para la rúbrica de estos acuerdos.

El convenio firmado con Endesa recoge la cesión de uso y acceso a los terrenos de la central hidroeléctrica de Ronda, propiedad de la compañía, necesarios para proporcionar el paso de la pasarela por el fondo del Tajo y que el Ayuntamiento está construyendo dentro del proyecto denominado Camino del Desfiladero del Tajo.

Gracias al acuerdo, este proyecto podrá culminar y poner a disposición de los visitantes un recorrido diferente por los puentes históricos que atraviesan el Tajo de Ronda, incluido el mundialmente conocido Puente Nuevo.

Se trata de un recorrido cuya primera fase ya se abrió al público, un itinerario que permite bajar hasta la base del Puente Nuevo. De ahí, partirá la segunda fase: la pasarela en el fondo de la garganta, con un recorrido de 500 metros, aproximadamente, con salida en la barriada de Padre Jesús. La apertura de esta segunda fase está prevista en el primer semestre del año.

ILUMINACIÓN ARTÍSTICA Y SOSTENIBLE DEL PUENTE NUEVO

En línea con este apoyo a la cultura local, el acuerdo firmado con Fundación Endesa sirve para impulsar el proyecto de iluminación artística y sostenible de este icónico Puente Nuevo, la edificación que atraviesa el Tajo de Ronda y une la ciudad desde la segunda mitad del siglo XVIII.

Gracias a esta intervención, que llevará a cabo Fundación Endesa en un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento y la entidad social, el puente contará con una nueva iluminación con un enfoque sostenible, conservando el valor patrimonial y dando protagonismo a los elementos arquitectónicos más icónicos.

Fundación Endesa llevará a cabo una actualización integral del sistema de iluminación con tecnología LED, reduciendo notablemente tanto el impacto visual como el consumo energético, que supondrá un ahorro de 9,4 kW de potencia, lo que evitará la emisión de 4,8 toneladas de CO2 al año a la atmósfera.

La iluminación, que cuenta con el apoyo y la cofinanciación del Ayuntamiento de Ronda, se centrará en la estructura principal del puente, los arcos y todos los detalles arquitectónicos, así como del cortado. Considerado Bien de Interés Cultural y Zona Especial de Conservación, el Puente Nuevo ganará aún más protagonismo tras esta intervención, lo que atraerá el turismo interesado en el valor histórico y natural de esta zona de la provincia de Málaga y dinamizará la economía local.

Este monumento, principal emblema de la ciudad, ya fue iluminado en 1995 y forma parte del conjunto de actuaciones de Fundación Endesa en Andalucía, región en la que ha llevado a cabo hasta la fecha 330 intervenciones sobre el patrimonio histórico y cultural.

Concretamente, en la provincia de Málaga, han sido 24 actuaciones, como la Alcazaba de Antequera, la Catedral, la Basílica de la Victoria, el Caminito del Rey y el Museo Picasso de Málaga, la Iglesia del Convento de Santo Domingo en Ronda o el Monasterio de Jesús y María de Archidona.