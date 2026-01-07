Entra en vigor en Estepona (Málaga) el presupuesto municipal que mantiene la mayor bajada de impuestos

Archivo - Ayuntamiento de Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

Las de 2026 son las primeras cuentas de los últimos 15 años en las que no hay que consignar partida al pago de deuda heredada

ESTEPONA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado que desde este 1 de enero está en vigor el nuevo presupuesto municipal, que asciende a 132 millones de euros, y que contempla por segundo año consecutivo una importante rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); en concreto, un 20% menos de media para los hogares empadronados en la ciudad. De esta forma, como ya ocurriera en 2025, también este año el recibo del IBI llegará bonificado.

El alcalde, José María García Urbano, señala que el Presupuesto municipal para el ejercicio 2026 quedará para la historia como el primero que no tiene que hacer frente a la deuda heredada del pasado tras su completa liquidación, y esto ha permitido la consolidación por segundo año de la aplicación de la mayor reducción del IBI realizada en la ciudad.

Así, el presupuesto contiene una partida de 6.624.365,11 de euros, que representa el 5% del total del presupuesto de gastos de la ciudad para reducir el recibo a cerca de 38.000 hogares.

Desde el Consistorio destacan también que la administración local encara además el nuevo ejercicio económico con solvencia y un récord presupuestario para inversiones productivas que alcanzan los de 27.771.112,48 euros, que supone el 20,93% del total del presupuesto.

Entre los grandes proyectos que están en la actualidad en ejecución y que están recogidos en el presupuesto municipal de 2026 destacan el Bulevar Parque Central (9.985.648 euros), la terminación del aparcamiento subterráneo en la iglesia de Nuestra señora del Carmen (4.750.864), el VIII Plan de Asfaltado (un millón de euros), pistas de ciclismo y otras instalaciones deportivas (4.040.000), el plan de infraestructuras en barriadas (2.493.804), instalaciones cámaras de seguridad ciudad (un millón), terminación senda litoral (300.000) o nuevos parques público e instalaciones infantiles (978.153), entre otros.

El regidor ha apuntado que el compromiso del equipo de gobierno es que los ciudadanos continúen beneficiándose de la eliminación de la deuda heredada de 304 millones de euros. "Entendemos que el dinero debe estar en el bolsillo de los vecinos para que continúen apoyando y dinamizando la economía local, por lo que mantenemos en 2026 la mayor bajada de impuestos de la historia de Estepona", ha apuntado el primer edil.