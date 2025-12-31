Entra en vigor este jueves la nueva ordenanza reguladora de la tasa por estacionamiento en la vía pública de Málaga

Archivo - Aparcamientos del Hospital Civil donde irá el tercer hospital de Málaga capital - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves entra en vigor la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos en las vías públicas de la ciudad de Málaga por la cual tiene consideración de tasa el aprovechamiento especial de dominio público y no por prestación de un servicio, tal y como se regulaba hasta la actualidad.

En cuanto a las nuevas tarifas, la ordenanza mantiene los precios de 1 euro la primera hora de estacionamiento; 0,20 euros/día y 1,00 euro/semana para residentes. Del mismo modo, se actualiza el importe mínimo por media hora de estacionamiento (de 0,30 céntimos a 0,50 céntimos); y el importe de cancelación de denuncias de 3,80 a 5,00 euros en caso de rebasar el tiempo autorizado y de 7,66 a 9,00 euros en caso de carecer de justificante, tal como ha detallado el Consistorio en una nota.

Por último, con la entrada en vigor de esta nueva ordenanza, los propietarios de vehículos eléctricos abonarán la tarifa general. Desde el jueves y hasta el domingo 4 de enero se procederá al ajuste técnico del sistema de pago de las máquinas expendedoras ubicadas en cada zona de aparcamiento de estacionamiento regulado, que funcionarán con normalidad a partir del lunes 5 de enero.