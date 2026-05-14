Un equipo científico del IEO evalúa desde Málaga los recursos pesqueros del Mediterráneo occidental

Buque De Investigación Pesquera Y Oceanográfica Miguel Oliver, Perteneciente A La Secretaría General De Pesca. - IEO

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha zarpado desde el puerto de Málaga a bordo del buque de investigación pesquera y oceanográfica Miguel Oliver, perteneciente a la Secretaría General de Pesca, para iniciar una expedición cuyo objetivo principal es evaluar los recursos pesqueros del mediterráneo occidental.

Esta campaña se prolongará hasta el próximo 18 de julio y en concreto se pretende estimar la abundancia y la estructura poblacional de las especies objetivo de la pesquería de arrastre, así como evaluar la integridad de las comunidades bentónicas y el impacto de la pesca en los ecosistemas del mediterráneo.

El estudio se desarrollará en tres fases consecutivas, abarcando primero las zonas del mar de Alborán, ascendiendo posteriormente por el litoral mediterráneo hasta la zona de Palamós y concluyendo en las islas Baleares, concretamente en las aguas de Dragonera, Mallorca, Cabrera y Menorca, han informado desde el IEO en una nota.

Durante este recorrido, el personal investigador prestará especial atención a diversas especies demersales características del arrastre de fondo. Para ello, el equipo integrará en sus análisis el estado de poblaciones de gran relevancia comercial y ecológica, tales como la merluza, la gamba blanca, la gamba roja, la cigala, el jurel, la breca, el salmonete de fango, el pulpo y el rape.

Según han explicado, las campañas científicas independientes de la pesca se diseñan específicamente para evitar los sesgos asociados al comportamiento de la flota comercial, constituyendo una herramienta utilizada universalmente para la evaluación técnica de los recursos.

De este modo, el personal científico obtendrá datos "rigurosos" no solo sobre los parámetros biológico-pesqueros de las especies explotadas y su dieta, sino también sobre las características fisicoquímicas de las masas de agua.

"Esta serie de investigaciones, que nació en 1994 con la coordinación internacional de la gran mayoría de países de la cuenca mediterránea, conforma una base histórica indispensable para conocer el estado de conservación de los ecosistemas marinos a largo plazo", ha apuntado el jefe del Área de Pesquerías del IEO-CSIC, Héctor Villa.

Toda la información biológica y ambiental recopilada se utilizará en los grupos de evaluación coordinados por el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF) y la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (GFCM).

Estos organismos emplean los resultados para emitir recomendaciones científicas precisas sobre los niveles sostenibles de esfuerzo pesquero, proporcionando la evidencia necesaria para la adopción de medidas de gestión en el marco de la Unión Europea.

Asimismo, esta campaña se integra plenamente en el Programa Nacional de Datos Básicos para la gestión sostenible de los recursos de nuestros mares.

Esta expedición representa "un esfuerzo conjunto de colaboración institucional" y cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Para garantizar el éxito de la misión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a disposición del equipo investigador el buque oceanográfico Miguel Oliver, una embarcación de setenta metros de eslora equipada con tecnología puntera para la navegación y la investigación científica, que incluye tres ecosondas, tres radares y seis laboratorios especializados.

Además, este barco destaca por estar calificado como buque ecológico y silencioso, cumpliendo la estricta normativa internacional ICES 209 sobre emisión de ruidos y vibraciones, lo que garantiza una mínima interferencia con el medio marino durante el desarrollo de los trabajos.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) es un Centro Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino.