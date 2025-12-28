Equipos municipales de Benalmádena (Málaga) continúan con labores de limpieza para recuperar la normalidad tras lluvias

Efectos del temporal en Benalmádena (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, ha destacado este domingo que tras levantarse las medidas del plan de emergencias municipal, activado tras el aviso rojo por lluvias que finalizó sobre las 04.00 horas, el municipio "recupera la normalidad con la reapertura de nuestros centros e instalaciones municipales".

En concreto, según ha detallado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, en estos momentos, los equipos municipales continúan con labores de limpieza y Benalmádena recupera la normalidad.

Por otro lado, el regidor ha agradecido "el enorme trabajo" realizado durante todo el temporal. Así, ha precisado que durante el aviso rojo los Bomberos, Servicios Operativos, Policía Local y Protección Civil han actuado "de forma rápida y eficaz" ante diversas incidencias.

Entre ellas, ha enumerado, "elementos inestables en vía pública, acumulaciones de agua, caídas de vallas, actuaciones preventivas en imbornales y trabajos urgentes en distintos puntos del municipio". A ello se suma la labor constante de los Servicios Operativos.

Así, ha trasladado agradecimiento a todas las áreas municipales implicadas, a la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, servicios operativos y al servicio de emergencias 112, "y muy especialmente a nuestros vecinos, cuya colaboración es una pieza fundamental cuando afrontamos situaciones de máxima seguridad, celeridad y eficacia".

"Una vez más, Benalmádena ha vuelto a ser ejemplo de responsabilidad, cooperación y trabajo en equipo", ha concluido el alcalde.