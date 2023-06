La escritora Cristina Fernández Valls, ganadora del XIV Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga 2023

MÁLAGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora Cristina Fernández Valls ha sido galardonada con el 'XIV Premio Internacional de Literatura Infantil Ciudad de Málaga' en la modalidad de narrativa con la obra 'Nana de luna llena'. En esta edición se han presentado un total de 160 obras procedentes de distintos países.

Según apuntan desde el Consistorio, el premio está dotado con 10.000 euros y con la publicación de la obra por el Grupo Anaya en la colección 'Libros singulares'.

El jurado se ha reunido de forma telemática para dilucidar cuál ha sido la mejor obra de las presentadas en esta edición. Bajo la presidencia de la escritora Ana Alcolea, el jurado ha estado integrado por Juana Cortés Amunárriz, escritora y ganador de la decimotercera edición de este premio; Jacqueline de Barros, escritora y editora; Pablo Cruz, director de Anaya Infantil y Juvenil; y el coordinador del premio y escritor, Antonio A. Gómez Yebra.

Esta es la decimocuarta edición del Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga que convoca el Área de Educación del Ayuntamiento de la capital, que pretende con esta iniciativa promover la lectura entre los más pequeños y reconocer la importancia de la narrativa para el público infantil.

Cristina Fernández Valls nació en Soria en 1983. A los siete años, sus padres la llevaron a vivir a Santander, donde se obsesionó con el mar, y actualmente reside en Reino Unido. Se define a sí misma como "escritora en tierra. Poeta en la orilla. Selkie en el Mar del Norte"

En su cajón guarda tres títulos académicos. El de Arquitectura se lo sacó porque admiraba a Gaudí. Después, estudió Educación Infantil para que su trabajo incluyera contar chistes y hacer manualidades.

Mientras hacía un curso de inglés para adultos, representó el papel de Teobaldo en la obra de teatro 'Romeo y Julieta' y, al terminarlo, no pudo imaginarse su vida sin la pasión que traen los libros, así que siguió leyendo hasta que obtuvo un grado en Literatura.

Como desde la terraza de su casa tiene vistas al mar del Norte, a veces escribe en inglés. Algunos de sus poemas y relatos cortos han aparecido publicados en revistas y antologías literarias como Cuentamontes, Casa África, From Glasgow to Saturn, Flashfiction Review y The Independent London Short Story Prize.

En 2022 obtuvo el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor que convoca anualmente la Fundación SM con la obra 'Jack Mullet de los siete mares'.