La Escuela de Hostelería La Fábrica de Antequera recibe el distintivo Sabor a Málaga de la Diputación

Más de 70 profesionales se han graduado ya en los programas de formación de chefs y jefes de sala

ANTEQUERA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se ha desplazado este lunes a la ciudad de Antequera para hacer entrega del distintivo Sabor a Málaga a la Escuela Superior de Hostelería La Fábrica. Su director formativo y docente, el chef Rubén Antón, ha sido en encargado de recibir la placa que distingue igualmente a pequeños productores autónomos, empresas y negocios que elaboran y fomentan el consumo de productos agroalimentarios de la provincia.

Salado ha destacado de esta escuela de hostelería su modelo educativo basado en la innovación y el compromiso social para "impulsar la empleabilidad en la comarca y el turismo gastronómico de interior". Aquí se forman alumnos con inquietudes por la cocina y el servicio de sala, así como amantes de la cocina, profesionales y empresas de hostelería que desean ampliar y actualizar sus conocimientos.

Este centro privado de alta formación nació en diciembre de 2023, y en poco tiempo se ha convertido en un referente del sector, tanto por su formación en las aulas como por la oferta gastronómica de su restaurante, donde se ofrecen productos de kilómetro cero y de temporada como la zanahoria morá, el tomate huevo de toro o el salchichón de Málaga, entre otros.

PROGRAMAS, CURSOS Y TALLERES

Actualmente, la escuela oferta 40 plazas al año en dos programas de formación de chefs y jefes de sala, con una duración de nueve meses, adaptados a las necesidades del sector y atendiendo las últimas tendencias en hostelería. Hasta la fecha, estos programas han formado a 70 profesionales.

Además, ofrece una formación de corta duración especializada para empresas, así como un gran número de talleres de diversas temáticas: arroces y paellas, repostería, cocina tradicional andaluza, cocina mexicana, guisos, tapas, menús navideños, catas de vinos y aceites de oliva, sushi, corte de jamón...

"Una formación integral que combina la teoría, la práctica y el producto local para lograr el mayor rendimiento", ha destacado Rubén Antón.

Uno de los grandes atractivos de La Fábrica es su restaurante, la primera arrocería de la comarca de Antequera, inaugurada el pasado octubre.

'La Arrocería de La Fábrica' cuenta con un horno de leña donde se finalizan los arroces secos, logrando un sabor ahumado y una textura perfecta. Su oferta se completa con una cuidada selección de arroces caldosos y melosos.