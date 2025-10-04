El Espacio Cero de la UMA presenta un hábitat entre lo íntimo y ceremonial en la muestra 'El Juego del Tercer Ricino'

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Cero, la sala de exposiciones del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga (UMA), presenta 'El Juego del Tercer Ricino', de la artista Ana Morales; una muestra comisariada por Pepo Pérez que se podrá visitar hasta el 19 de noviembre y que propone un camino entre lo íntimo y lo ceremonial.

La exposición plantea un espacio híbrido, construido a partir de cerámica, tejido, vídeo, videojuego y objetos encontrados. Podrá visitarse de lunes a jueves de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas; viernes de 11.00 a 14.00 horas.

Morales crea un entorno que evoca una casita del árbol o un laboratorio personal, donde símbolos, materiales y recuerdos se entrelazan para generar un códice personal.

"En tiempos de identidades fragmentadas y espacios seguros escasos", han indicado, la artista plantea la acumulación y resignificación de objetos --muchos de ellos hechos a mano-- como un acto de resistencia frente a la cultura del consumo desechable. "El resultado es un hábitat singular que entremezcla infancia y adultez, memoria y ficción, lo cotidiano y lo transpersonal".

Ana Morales (Málaga, 1996) es graduada en Bellas Artes por la Universidad malagueña (2018) y Máster en Producción Artística Interdisciplinar (2019) por la misma universidad. Su trabajo artístico, especializado en instalación, vídeo y escultura, recoge elementos propios tanto de lo ancestral como de lo digital, entrelazándose con referencias a específicas subculturas online contemporáneas para trazar narrativas que transforman la "basura" digital en reliquia.

Ha presentado tres exposiciones individuales, >BEDROOMPATTY, en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Granada (2018), Dungeon Boogie (Sala de Exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, 2020) y Receta para un muñeco en Pulsa Gallery (2024).

Ha participado en numerosas colectivas y ferias en España y en 2020 recibió el tercer premio en el Certamen Málaga Crea de Artes Visuales. Además, en 2023 disfrutó de la beca del programa INICIARTE de la Junta de Andalucía con el proyecto colectivo Tiempo Muerto.